Tentacules jusqu’aux États-Unis : un “formateur au sexe” du réseau Pierre Robert localisé


Tentacules jusqu’aux États-Unis : un “formateur au sexe” du réseau Pierre Robert localisé
L’affaire Pierre Robert continue de dévoiler l’ampleur glaçante d’un réseau pédocriminel aux ramifications internationales. Alors que l’enquête semblait déjà avoir mis à nu un système structuré opérant entre le Sénégal, le Maroc et le Mali, un nouveau rebondissement vient accélérer la procédure judiciaire.
 
Selon les informations exclusives de Libération, un suspect clé du dispositif a été localisé… aux États-Unis.
 
 
 
Un maillon central du réseau identifié
 
D’après Libération, M. Sylla (33 ans), décrit comme l’un des principaux « formateurs au sexe » du réseau, a été repéré sur le territoire américain. Il aurait joué un rôle stratégique dans l’organisation criminelle présumée dirigée par le Français Pierre Robert.
 
Sa mission, selon les éléments de l’enquête, consistait à recruter des mineurs et à les « préparer » pour Pierre Robert et ses complices. Une fonction qui le placerait au cœur du système, dans une mécanique d’exploitation particulièrement structurée et transnationale.
 
Le quotidien rapporte que le suspect avait quitté le Sénégal dès 2017, transitant par le Maroc avant de rejoindre les États-Unis. Une trajectoire migratoire qui semble avoir été minutieusement retracée par les enquêteurs.
 
 
Des preuves matérielles accablantes
 
Toujours selon Libération, les autorités disposent désormais d’éléments matériels solides : transferts d’argent suspects, échanges compromettants et autres pièces versées au dossier. Ces preuves auraient permis d’identifier avec précision les coordonnées du suspect à l’étranger.
 
Face à ces nouveaux développements, un mandat d’arrêt international devrait être émis dans les prochains jours, ouvrant potentiellement la voie à une procédure d’extradition.
 
 
 
Quatorze personnes déjà écrouées à Dakar
 
L’affaire, instruite en exécution d’une commission rogatoire française, a déjà conduit à l’incarcération de quatorze personnes à Dakar. Placées sous mandat de dépôt par le Doyen des juges, elles font face à des accusations d’une gravité exceptionnelle :
•  Association de malfaiteurs
•  Traite d’êtres humains en bande organisée
•  Proxénétisme
•  Viols sur mineurs
•  Actes de pédophilie
•  Transmission volontaire du VIH/Sida
 
Ces charges illustrent l’ampleur d’un réseau tentaculaire dont les ramifications dépassent les frontières sénégalaises.
 
 
Une coopération judiciaire internationale en marche
 
L’exécution de la commission rogatoire française souligne la dimension internationale du dossier. Entre Dakar, Paris et désormais les autorités américaines, la coopération judiciaire s’intensifie pour démanteler définitivement ce réseau présumé.
 
La localisation de M. Sylla aux États-Unis marque ainsi un tournant décisif. Elle pourrait permettre aux magistrats de remonter davantage la chaîne des responsabilités et d’établir l’ensemble des complicités.
Autres articles
Mardi 3 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Coupe du monde 2026 : accréditation stricte et facture salée pour la presse Sénégalaise

Coupe du monde 2026 : accréditation stricte et facture salée pour la presse Sénégalaise - 03/03/2026

Géopolitique mondiale / Le parti Ravie/Dëgg Moo Woor alerte sur les risques de « contagion » pour le Sénégal

Géopolitique mondiale / Le parti Ravie/Dëgg Moo Woor alerte sur les risques de « contagion » pour le Sénégal - 03/03/2026

Trump et sa guerre préventive en Iran

Trump et sa guerre préventive en Iran - 03/03/2026

En l'absence de Tariq Ramadan à son procès pour viols, la justice ordonne une expertise médicale

En l'absence de Tariq Ramadan à son procès pour viols, la justice ordonne une expertise médicale - 03/03/2026

Trump dit que les Etats-Unis répondront

Trump dit que les Etats-Unis répondront "bientôt" à l'attaque de leur ambassade à Ryad - 03/03/2026

Tening Sène dans le viseur du Procureur financier : Le mouvement des femmes de l’APR crie à la « persécution politique »

Tening Sène dans le viseur du Procureur financier : Le mouvement des femmes de l’APR crie à la « persécution politique » - 02/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " La Fête nationale n’est la propriété d’aucun camp, d’aucun parti, d’aucune faction...."( Talla Sylla). - 02/03/2026

APR: Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans la réorganisation interne du parti

APR: Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans la réorganisation interne du parti - 02/03/2026

Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance

Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance - 02/03/2026

Candidature de Macky à l’ONU : Les Femmes du FDR apportent leur soutien à l’ancien président du Sénégal

Candidature de Macky à l’ONU : Les Femmes du FDR apportent leur soutien à l’ancien président du Sénégal - 02/03/2026

Le Sénégal paie plus cher que le Burkina sur le marché de la dette : Dakar paie-t-il le prix d’une transparence perdue ?

Le Sénégal paie plus cher que le Burkina sur le marché de la dette : Dakar paie-t-il le prix d’une transparence perdue ? - 02/03/2026

4 avril: Un responsable de Rewmi demande au PR, en marge de la cérémonie, de procéder à la réception officielle des infrastructures des chantiers de Thiès..

4 avril: Un responsable de Rewmi demande au PR, en marge de la cérémonie, de procéder à la réception officielle des infrastructures des chantiers de Thiès.. - 02/03/2026

LA VRAIE ARITHMÉTIQUE DE LA VICTOIRE DU PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ( Lababa Faye)

LA VRAIE ARITHMÉTIQUE DE LA VICTOIRE DU PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ( Lababa Faye) - 02/03/2026

Solidarité nationale : la Loterie Nationale Sénégalaise débloque 18 millions F CFA pour les 18 supporters détenus au Maroc

Solidarité nationale : la Loterie Nationale Sénégalaise débloque 18 millions F CFA pour les 18 supporters détenus au Maroc - 02/03/2026

Affaire d'homosexualité-Diffusion de fausses nouvelles : le journaliste Elimane Ndao dépose une plainte à la DSC

Affaire d'homosexualité-Diffusion de fausses nouvelles : le journaliste Elimane Ndao dépose une plainte à la DSC - 02/03/2026

Incendie au marché Sam : le préfet de Guédiawaye sur les lieux pour constater les dégâts

Incendie au marché Sam : le préfet de Guédiawaye sur les lieux pour constater les dégâts - 02/03/2026

Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays

Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays - 02/03/2026

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes - 02/03/2026

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations - 02/03/2026

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles - 02/03/2026

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui - 02/03/2026

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres - 02/03/2026

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal - 02/03/2026

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie - 02/03/2026

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal - 02/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé - 01/03/2026

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2% - 01/03/2026

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran - 01/03/2026

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril - 01/03/2026

RSS Syndication