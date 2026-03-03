Tentacules jusqu’aux États-Unis : un “formateur au sexe” du réseau Pierre Robert localisé

L’affaire Pierre Robert continue de dévoiler l’ampleur glaçante d’un réseau pédocriminel aux ramifications internationales. Alors que l’enquête semblait déjà avoir mis à nu un système structuré opérant entre le Sénégal, le Maroc et le Mali, un nouveau rebondissement vient accélérer la procédure judiciaire.



Selon les informations exclusives de Libération , un suspect clé du dispositif a été localisé… aux États-Unis.







Un maillon central du réseau identifié



D’après Libération, M. Sylla (33 ans), décrit comme l’un des principaux « formateurs au sexe » du réseau, a été repéré sur le territoire américain. Il aurait joué un rôle stratégique dans l’organisation criminelle présumée dirigée par le Français Pierre Robert.



Sa mission, selon les éléments de l’enquête, consistait à recruter des mineurs et à les « préparer » pour Pierre Robert et ses complices. Une fonction qui le placerait au cœur du système, dans une mécanique d’exploitation particulièrement structurée et transnationale.



Le quotidien rapporte que le suspect avait quitté le Sénégal dès 2017, transitant par le Maroc avant de rejoindre les États-Unis. Une trajectoire migratoire qui semble avoir été minutieusement retracée par les enquêteurs.





Des preuves matérielles accablantes



Toujours selon Libération, les autorités disposent désormais d’éléments matériels solides : transferts d’argent suspects, échanges compromettants et autres pièces versées au dossier. Ces preuves auraient permis d’identifier avec précision les coordonnées du suspect à l’étranger.



Face à ces nouveaux développements, un mandat d’arrêt international devrait être émis dans les prochains jours, ouvrant potentiellement la voie à une procédure d’extradition.







Quatorze personnes déjà écrouées à Dakar



L’affaire, instruite en exécution d’une commission rogatoire française, a déjà conduit à l’incarcération de quatorze personnes à Dakar. Placées sous mandat de dépôt par le Doyen des juges, elles font face à des accusations d’une gravité exceptionnelle :

• Association de malfaiteurs

• Traite d’êtres humains en bande organisée

• Proxénétisme

• Viols sur mineurs

• Actes de pédophilie

• Transmission volontaire du VIH/Sida



Ces charges illustrent l’ampleur d’un réseau tentaculaire dont les ramifications dépassent les frontières sénégalaises.





Une coopération judiciaire internationale en marche



L’exécution de la commission rogatoire française souligne la dimension internationale du dossier. Entre Dakar, Paris et désormais les autorités américaines, la coopération judiciaire s’intensifie pour démanteler définitivement ce réseau présumé.



La localisation de M. Sylla aux États-Unis marque ainsi un tournant décisif. Elle pourrait permettre aux magistrats de remonter davantage la chaîne des responsabilités et d’établir l’ensemble des complicités.