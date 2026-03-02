APR: Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans la réorganisation interne du parti

Dans une note circulaire publiée ce 2 mars 2026, le président de l’Alliance Pour la République (APR) a annoncé une nouvelle étape cruciale dans la restructuration du parti. Après la mise en place récente des Structures Élémentaires Décentralisées (SED) et des Structures Élémentaires Centrales (SEC) dans plusieurs communes, l’installation du Comité de Liaison et de Suivi des Activités du Secrétariat Exécutif National (SEN) vient désormais compléter ce dispositif.



L’objectif affiché est clair : rendre plus opérationnelles l’ensemble des instances du parti, dont les responsables ont déjà été nommés. Pour ce faire, le Comité de Liaison et de Suivi du SEN a reçu pour mission de superviser la mise en œuvre de deux tâches prioritaires, à réaliser impérativement avant le 15 mars 2026.



Premièrement, chaque structure concernée devra constituer une équipe de coordination de 20 membres maximum, dont la liste devra être transmise au Comité. Deuxièmement, un Plan d’Actions général ainsi qu’un programme d’activités trimestriel devront être présentés à la même instance.



Cette nouvelle étape s’inscrit dans un contexte politique jugé décisif par la direction du parti. Le président de l’APR insiste sur la nécessité de préserver la dynamique de réorganisation et de remobilisation à tous les échelons. Il appelle à une exécution rigoureuse de ces instructions pour maintenir le cap et l’élan du parti dans la période à venir.