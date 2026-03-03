Coupe du monde 2026 : accréditation stricte et facture salée pour la presse Sénégalaise

L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a tenu ce mardi un point de presse à la Maison de la Presse Babacar Touré pour présenter les modalités officielles de couverture de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États Unis, au Canada et au Mexique. Face aux professionnels des médias, le président de l’ANPS, Abdoulaye Fall, a détaillé un dispositif d’accréditation rigoureux, assorti d’exigences financières importantes pour les organes de presse souhaitant suivre les Lions sur le sol nord américain.



Dans son exposé, l’ANPS a d’abord insisté sur les conditions d’obtention de l’accréditation. Chaque média devra adresser une lettre d’engagement officielle mentionnant le nom du journaliste désigné et confirmant la prise en charge intégrale de ses frais (transport international et interne, hébergement, restauration et assurances). Le journaliste concerné devra obligatoirement disposer d’un compte FIFA Media actif et validé. Par ailleurs, une caution de 1 500 000 FCFA sera exigée pour l’obtention du code d’accréditation, somme incluse dans les frais d’hébergement et remboursable à l’arrivée aux États Unis sous réserve du respect des engagements. Un seul code sera attribué par organe de presse.



Le séjour prévisionnel s’étendra sur 40 jours, du 9 juin au 20 juillet 2026, avec un camp de base installé dans le New Jersey, à proximité de New York. L’hébergement est estimé à 170 dollars par nuit, soit environ 4 000 000 FCFA pour l’ensemble du séjour. À cela s’ajoute un budget restauration évalué à 40 000 FCFA par jour (environ 1 600 000 FCFA sur 40 jours) et un forfait transport interne de 15 000 FCFA par jour (environ 600 000 FCFA au total). Pour la phase de groupes, incluant un déplacement à Toronto estimé à 120 000 FCFA en avion, le coût global atteint environ 6 320 000 FCFA, hors caution.



En cas de qualification en 7éme de finale, les dépenses varieront selon le classement du Sénégal dans son groupe. Si les Lions terminent premiers et restent à New York, le budget resterait stable autour de 6 320 000 FCFA. Une deuxième place impliquant un déplacement à Dallas ajouterait environ 250 000 FCFA, portant le total à près de 6 570 000 FCFA. Une troisième place, avec des matchs à Mexico puis sur la côte Ouest américaine, pourrait faire grimper la facture à environ 6 955 000 FCFA.



La projection budgétaire devient encore plus significative en cas de parcours prolongé. Une qualification en huitièmes de finale pourrait porter le budget autour de 7 500 000 FCFA selon la ville hôte. En quarts et demi finales, avec des déplacements vers Boston, Los Angeles, Miami, Dallas ou Atlanta, l’enveloppe globale pourrait osciller entre 8 000 000 et 8 500 000 FCFA. Dans l’hypothèse d’une présence en finale, la mobilisation financière totale, caution comprise, pourrait dépasser les 10 000 000 FCFA par journaliste.