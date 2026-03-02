Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance


Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance

Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a appelé, dans un communiqué publié ce jour, ses ressortissants à la plus grande vigilance. Qu’ils soient établis de façon permanente, temporaire ou simplement de passage dans la région, les Sénégalais sont invités à se conformer strictement aux lois locales ainsi qu’aux mesures de sécurité en vigueur dans leurs pays de résidence.

 

Afin de faire face à d’éventuelles urgences, le ministère annonce avoir activé un dispositif d’alerte. Ce mécanisme vise à faciliter la communication entre les compatriotes et les représentations diplomatiques du Sénégal, afin de leur offrir une assistance rapide et adaptée.

 

Dans cette optique, une liste de numéros d’urgence des ambassades du Sénégal dans plusieurs pays de la région a été communiquée. Les ressortissants peuvent ainsi contacter directement les missions diplomatiques en Iran, en Égypte, aux Émirats arabes unis, au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite et à Oman.



Lundi 2 Mars 2026
Dakaractu



