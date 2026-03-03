Trump dit que les Etats-Unis répondront "bientôt" à l'attaque de leur ambassade à Ryad


Trump dit que les Etats-Unis répondront "bientôt" à l'attaque de leur ambassade à Ryad
Donald Trump a dit que les Etats-Unis répondraient "bientôt" à l'attaque de leur ambassade à Ryad, qui a été visée dans la nuit de lundi à mardi par des drones, dans une interview à la chaîne News Nation.

Interrogé sur la riposte à cette attaque, le président américain a déclaré: "vous le découvrirez bientôt".

Le ministère saoudien de la Défense avait fait savoir plus tôt qu'un incendie "limité" s'était déclaré dans la nuit à l'ambassade des Etats-Unis à Ryad à la suite d'une attaque de deux drones.
Autres articles
Mardi 3 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Coupe du monde 2026 : accréditation stricte et facture salée pour la presse Sénégalaise

Coupe du monde 2026 : accréditation stricte et facture salée pour la presse Sénégalaise - 03/03/2026

Tentacules jusqu’aux États-Unis : un “formateur au sexe” du réseau Pierre Robert localisé

Tentacules jusqu’aux États-Unis : un “formateur au sexe” du réseau Pierre Robert localisé - 03/03/2026

Géopolitique mondiale / Le parti Ravie/Dëgg Moo Woor alerte sur les risques de « contagion » pour le Sénégal

Géopolitique mondiale / Le parti Ravie/Dëgg Moo Woor alerte sur les risques de « contagion » pour le Sénégal - 03/03/2026

Trump et sa guerre préventive en Iran

Trump et sa guerre préventive en Iran - 03/03/2026

En l'absence de Tariq Ramadan à son procès pour viols, la justice ordonne une expertise médicale

En l'absence de Tariq Ramadan à son procès pour viols, la justice ordonne une expertise médicale - 03/03/2026

Tening Sène dans le viseur du Procureur financier : Le mouvement des femmes de l’APR crie à la « persécution politique »

Tening Sène dans le viseur du Procureur financier : Le mouvement des femmes de l’APR crie à la « persécution politique » - 02/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès:

Célébration du 4 avril à Thiès: " La Fête nationale n’est la propriété d’aucun camp, d’aucun parti, d’aucune faction...."( Talla Sylla). - 02/03/2026

APR: Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans la réorganisation interne du parti

APR: Macky Sall passe à la vitesse supérieure dans la réorganisation interne du parti - 02/03/2026

Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance

Situation au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle ses ressortissants à la vigilance - 02/03/2026

Candidature de Macky à l’ONU : Les Femmes du FDR apportent leur soutien à l’ancien président du Sénégal

Candidature de Macky à l’ONU : Les Femmes du FDR apportent leur soutien à l’ancien président du Sénégal - 02/03/2026

Le Sénégal paie plus cher que le Burkina sur le marché de la dette : Dakar paie-t-il le prix d’une transparence perdue ?

Le Sénégal paie plus cher que le Burkina sur le marché de la dette : Dakar paie-t-il le prix d’une transparence perdue ? - 02/03/2026

4 avril: Un responsable de Rewmi demande au PR, en marge de la cérémonie, de procéder à la réception officielle des infrastructures des chantiers de Thiès..

4 avril: Un responsable de Rewmi demande au PR, en marge de la cérémonie, de procéder à la réception officielle des infrastructures des chantiers de Thiès.. - 02/03/2026

LA VRAIE ARITHMÉTIQUE DE LA VICTOIRE DU PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ( Lababa Faye)

LA VRAIE ARITHMÉTIQUE DE LA VICTOIRE DU PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE ( Lababa Faye) - 02/03/2026

Solidarité nationale : la Loterie Nationale Sénégalaise débloque 18 millions F CFA pour les 18 supporters détenus au Maroc

Solidarité nationale : la Loterie Nationale Sénégalaise débloque 18 millions F CFA pour les 18 supporters détenus au Maroc - 02/03/2026

Affaire d'homosexualité-Diffusion de fausses nouvelles : le journaliste Elimane Ndao dépose une plainte à la DSC

Affaire d'homosexualité-Diffusion de fausses nouvelles : le journaliste Elimane Ndao dépose une plainte à la DSC - 02/03/2026

Incendie au marché Sam : le préfet de Guédiawaye sur les lieux pour constater les dégâts

Incendie au marché Sam : le préfet de Guédiawaye sur les lieux pour constater les dégâts - 02/03/2026

Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays

Trafic de Drogue de synthèse : La police arrête un homme en possession de 16 comprimés de Carfentanil, un première dans le pays - 02/03/2026

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes

QatarEnergy annonce suspendre la production de GNL à la suite d'attaques iraniennes - 02/03/2026

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations

Malika : elle cache la drogue dans la couche de son bébé de deux mois, neuf arrestations - 02/03/2026

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles

Braquage manqué en Casamance : six suspects tombent après l’attaque de « La Casamançaise »… les assaillants repartent bredouilles - 02/03/2026

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui

Conduite illégale sur un trottoir : un chauffeur interpellé à Dakar pour mise en danger de la vie d’autrui - 02/03/2026

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres

Incendie au marché Sam de Guédiawaye : plusieurs cantines réduites en cendres - 02/03/2026

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal

Diagnostic génétique des maladies rares : La présidente de la S2GH fait l’état des lieux au Sénégal - 02/03/2026

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie

Malick Ndiaye : La Chine constitue un exemple en matière de démocratie - 02/03/2026

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal

Mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de la Chine : la performance de gouvernance, l'atout principal - 02/03/2026

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »

Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique » - 01/03/2026

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé

Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé - 01/03/2026

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%

Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2% - 01/03/2026

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran

Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran - 01/03/2026

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril

Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril - 01/03/2026

RSS Syndication