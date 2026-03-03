Trump dit que les Etats-Unis répondront "bientôt" à l'attaque de leur ambassade à Ryad

Donald Trump a dit que les Etats-Unis répondraient "bientôt" à l'attaque de leur ambassade à Ryad, qui a été visée dans la nuit de lundi à mardi par des drones, dans une interview à la chaîne News Nation.
Interrogé sur la riposte à cette attaque, le président américain a déclaré: "vous le découvrirez bientôt".
Le ministère saoudien de la Défense avait fait savoir plus tôt qu'un incendie "limité" s'était déclaré dans la nuit à l'ambassade des Etats-Unis à Ryad à la suite d'une attaque de deux drones.
