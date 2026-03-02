Célébration du 4 avril à Thiès: " La Fête nationale n’est la propriété d’aucun camp, d’aucun parti, d’aucune faction...."( Talla Sylla).


Dans quelques semaines, notre chère ville de Thiès aura l’insigne honneur d'accueillir la 66e édition de la Fête de l’Indépendance du Sénégal. Ce choix du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, est une marque de considération historique qui honore la capitale du rail et l’ensemble de ses fils.
Cependant, j'observe avec une profonde préoccupation les vives tensions et les polémiques publiques qui secouent actuellement l'espace municipal et territorial quant à l'organisation de cet événement. Les incompréhensions entre édiles, les accusations d'initiatives solitaires et les querelles d'appropriation risquent de ternir l'image de notre cité à l'heure où la Nation entière a le regard tourné vers nous.
 
Le 21 février dernier, lors du Forum populaire initié par la Ville, j'avais mandaté une délégation pour livrer un message qui résonne aujourd'hui avec une acuité particulière. J'y rappelais avec insistance que cet événement solennel devait impérativement être préservé de toute coloration politicienne et que l'inclusion devait être notre seule boussole. Les récents développements confirment, hélas, l'urgence et l'importance de cette mise en garde.
 
La Fête nationale n’est la propriété d’aucun camp, d’aucun parti, d’aucune faction. Elle est le patrimoine indivis du peuple sénégalais. C'est pourquoi j'en appelle solennellement, et avec le plus grand respect, à un sursaut républicain de la part de tous les acteurs concernés :
 
• À l'ensemble des élus territoriaux, édiles et acteurs institutionnels : J'invite fraternellement chaque responsable à cultiver et à consolider une véritable dynamique de concertation. La réussite d'un événement d'une telle envergure exige, par essence, une démarche profondément collégiale et inclusive. Pour que les attentes légitimes de Thiès résonnent avec force et soient pleinement audibles au sommet de l'État, elles doivent impérativement être portées par une voix unie, harmonisant toutes nos sensibilités territoriales. Dans cet élan, il nous incombe à tous de faire primer, en toute circonstance, la sagesse et le dialogue institutionnel. Nos vaillantes populations attendent de nous de la hauteur, de la grandeur d'âme et, surtout, des propositions communes et concrètes pour le développement de notre région (infrastructures, santé, emploi, relance économique). C'est dans un climat de pure concorde et de fraternité républicaine que nous serons dignes de ce rendez-vous de l'histoire.
 
• À l'ensemble des forces vives (Société civile, mouvements citoyens) : Je salue les appels à l'apaisement déjà formulés et vous exhorte à continuer de jouer votre rôle de vigie pour le triomphe de l'intérêt général.
 
L'histoire nous enseigne que Thiès n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est unie. Faisons taire nos divergences momentanées pour construire une synergie totale. Concentrons nos efforts sur l'essentiel : offrir un cadre d'expression digne à notre vaillante Armée nationale et à notre vibrante Jeunesse, véritables héros de la journée du 4 avril.
Montrons à la République le vrai visage de Thiès : celui de la fraternité, de la dignité et du dépassement. Vive Thiès,
Vive la République du Sénégal.
 
Talla SYLLA
Ancien dirigeant du Mouvement élèves et étudiants
Ancien Maire de la Ville de Thiès
Ancien Ministre Conseiller à la Présidence de la République
Ancien Vice-Président de l’Assemblée nationale
Chevalier de l’Ordre national du lion
Éternel Baay Fall du Peuple.
Lundi 2 Mars 2026
Dakaractu



