Candidature de Macky à l’ONU : Les Femmes du FDR apportent leur soutien à l’ancien président du Sénégal

Les Femmes du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) ont apporté, le 1er mars 2026 à Dakar, leur soutien officiel à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



Dans une déclaration transmise à Dakaractu, le mouvement présente cette démarche non comme un acte partisan, mais comme un « enjeu patriotique majeur », estimant que l’accession d’un compatriote à une telle fonction rejaillit sur l’ensemble de la nation.







Pour justifier leur position, les signataires dressent le bilan international de l’ancien chef d’État, qui a gouverné le Sénégal de 2012 à 2024. Elles rappellent qu’il a successivement présidé la CEDEAO et l’Union africaine, portant à ces occasions les dossiers de la stabilité régionale, du financement du développement et de la réforme de la gouvernance mondiale. Elles soulignent également son engagement actuel au sein du Centre mondial sur l’adaptation, où il plaide pour une meilleure prise en compte des pays vulnérables face aux dérèglements climatiques.







Fort de ce parcours, Macky Sall disposerait, selon le FDR, des qualités requises pour conduire l’ONU à une période particulièrement trouble, marquée par des crises sécuritaires, économiques et environnementales imbriquées. Le mouvement y voit aussi une opportunité historique pour le continent africain, dont la représentation aux plus hautes instances décisionnelles internationales reste, à ses yeux, un impératif de justice et d’équité.







Les Femmes du FDR appellent les autorités et les partenaires internationaux à examiner sérieusement cette candidature, et invitent les Sénégalais dans leur ensemble à se rassembler derrière cette ambition qu’elles qualifient de porteuse de « rayonnement et de dignité » pour le pays.

