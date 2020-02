Rapports de la Cour des comptes : Cheikh Omar Sy réclame des poursuites judiciaires.

Conformément à ses prérogatives, la Cour des comptes a passé au peigne fin la gestion des structures étatiques et le résultat de ce travail a été présenté ce vendredi 31 janvier au président de la République. Les rapports généraux concernent les années 2015, 2016 et 2017.

Mais d'ores et déjà, des voix s’élèvent en faveur de poursuites judiciaires contre les responsables des dysfonctionnements et écarts décelés çà et là. L'ancien député Cheikh Omar Sy, est l'une d'elles.

En marge de la célébration de la journée mondiale des zones humides abritée par la réserve naturelle urbaine du Technopole, le président de l'Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Économique en Afrique (OSIDEA) a plaidé en faveur de la saisine du procureur pour que les réponses judiciaires soient données à ces nombreux manquements.

Pour lui, il est inadmissible que certains soient poursuivis au moment d'autres ne sont pas inquiétés. Aussi fait-il remarquer que la meilleure manière de veiller sur nos deniers publics, c'est de faire en sorte que la justice prenne en charge ces questions de malversations financières.