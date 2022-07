Rapport RSE 2021 : Plus de 1.000 jeunes formés, un taux d'insertion élevé, la Sonatel tire un bilan satisfaisant

Œuvrant au quotidien pour le mieux-être des populations dans tous ses pays de présence à travers les Fondations du Groupe et leur politique RSE érigée en pilier stratégique depuis plus de 10 ans, Sonatel vient d'établir encore un bilan positif dans son rapport RSE 2021.



Leader des entreprises de télécommunications en Afrique de l'Ouest, Sonatel mène une politique RSE qui est en phase avec sa politique d'entreprise, conformément aux Objectifs de Développement Durable. Son rapport de Responsabilité Sociétale d'Entreprise présente ses réalisations de l'année 2021 au Sénégal et dans ses pays de présence.



Contribuant significativement à l'économie des pays dans lesquels il est implanté (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Léone) et grâce à ses programmes sociétaux, le Groupe Sonatel a une empreinte socio-économique très importante et consolide un formidable effet de levier de création de valeur, d'emplois et de richesses, au profit de ses parties prenantes, ceci dans plusieurs secteurs tels l’éducation avec plus de 1.000 jeunes formés, l’inclusion numérique, l'employabilité des jeunes avec un taux d'insertion environnant les 80%, la santé et la préservation de l'environnement...