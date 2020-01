Rapport MAEP 2017 / Protection sociale : « En matière de protection sociale, l’ambition du Sénégal est d’instaurer dans le cadre du PSE, un système de protection sociale universelle d’ici 2035 » (Macky Sall)

La protection c’est à travers différents mécanismes. Il y ‘a la couverture maladie universelle qui était à 20% en 2013. « Aujourd’hui nous sommes à 49,5%, presque 50%. Après quatre années et demi d’application de la CMU, les résultats sont là », a ajouté le chef de l’État. La protection sociale c’est aussi les bourses familiales et la lutte contre les mauvaises retraites. Ainsi, selon toujours le chef de l’État, le gouvernement a instauré la retraite minimale avec une augmentation de 50%. « Il y’a aussi la carte de l'égalité des chances destinée aux personnes vivant avec un handicap. Cette carte leur donne accès direct à la CMU et tous les bénéfices sociaux qui vont avec », a-t-il affirmé. Ces résultats montrent l’ambition du gouvernement, selon le président de la République Macky Sall, qui apportait la réplique après la publication du rapport pays du MAEP.



Ainsi il a annoncé, « en matière de protection sociale, l’ambition du Sénégal est d’instaurer dans le cadre du PSE, un système de protection sociale universelle d’ici 2035. » Concernant le secteur de la santé, la lutte contre les maladies transmissibles est très active grâce à une surveillance épidémiologique de qualité et une performance avérée. « Cependant, je reconnais les difficultés qui gangrènent ce secteur et nous comptons relever ce défi », a déclaré le Président Macky Sall, ce 30 janvier au CICAD.