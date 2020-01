Rapport MAEP 2017 / Gouvernance locale : « Le bilan objectif aurait été de prendre tous les transferts en matière d’investissement que l’État fait dans les collectivités territoriales » (Macky Sall)

Le rapport du MAEP a aussi relevé la faiblesse des ressources financières des collectivités territoriales. « Je suis en phase avec les résultats de ce rapport. J’ai été maire pendant 10 ans et je sais que les maires souffrent devant la modicité des budgets. Mais il convient aussi de souligner l’importance des programmes d’appui aux communes qui ne sont pas souvent calculés dans les transferts faits aux collectivités territoriales », a déclaré le président de la République Macky Sall. Il y’a le PAQASEN dont les ressources dépassent les 130 Milliards de Francs CFA, le PNDL et les autres programmes d’appui qui sont aussi là pour soutenir ces collectives locales. Il y’a aussi les budgets exécutés par l’État dans ces territoires, selon toujours le chef de l’Etat Macky Sall. Cependant, « il faudrait qu’on évalue aussi l’ensemble de ces transferts et non pas seulement les crédits transférés à travers les fonds d’équipement des collectivités ou le fonds de dotation de la décentralisation. Le bilan objectif aurait été de prendre tous les transferts en matière d’investissement que l’État fait dans les collectivités territoriales auxquelles il faudrait ajouter les fonds qui sont mis à leurs dispositions. Mais nous sommes conscients que tous ces efforts ne suffisent pas. Nous allons donc parfaire notre réflexion sur la fiscalité locale, sur la fameuse contribution qui a remplacé la patente. Nous allons travailler sur ces différents défis » , a-t-il ajouté lors de son discours à la cérémonie de lancement officielle du rapport pays du MAEP qui s’est tenue ce 30 janvier 2020 à Diamniadio.