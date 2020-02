Rapport 2015 de la Cour des comptes : Les 10 millions en cumul de salaires de Aïssatou Sophie Gladima Siby

« Ce faisant, pour compter de sa nomination jusqu’à juin 2013, elle a cumulé ses rémunérations d’enseignante à la Faculté des Sciences et Techniques et de Directeur général de l’ANRSA, ce qui constitue un avantage indu pour ce qui est de la perception d’un salaire à l’Université pour un montant total de 10 944 967 FCFA », renseigne le rapport.La concernée pour se défendre, avait soutenu que dès sa nomination, un courrier a été dûment adressé à son Chef de département pour acheminement au Rectorat. Ce n’est qu’en mai 2013, après plusieurs lettres de rappel, qu’elle a pu être en possession de cette cessation de paiement.La Cour a demandé au Directeur général de l’ANRSA de rembourser le montant indu de 10 944 967 FCFA représentant les salaires perçus de mai 2012 à mai 2013 en tant qu’assistant titulaire à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et au Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, de prendre les dispositions nécessaires en vue de recouvrer ledit montant.