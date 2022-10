Rappel à Dieu du journaliste Mamadou Salif Diallo: Le ministre de la communication adresse ses condoléances à sa famille et à la presse sénégalaise.

" La triste nouvelle tombée ce lundi 31 octobre, a touché les cœurs et provoqué l'émotion un peu partout. Les témoignages, nombreux sont unanimes. Mamadou Salif Diallo était un professionnel accompli, un analyste sportif respecté, maîtrisant parfaitement son Sujet. Son point de vue était régulièrement sollicité par les instances nationales et internationales du football et dans les médias quand le débat devient exigeant", a-t-on lu dans le communiqué transmis à Dakaractu.

Poursuivant, il a été évoqué toujours dans le même communiqué, les qualités humaines remarquables du disparu. " Mamadou Salif Diallo était un homme discret, courtois, pondéré dans ses propos et ne transigeait pas sur les principes".

En ce sens, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, Moussa Bocar Thiam, a tenu à présenter ses condoléances " à son épouse, ses enfants, ses parents et à toute la famille de la presse...