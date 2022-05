Rappel à Dieu de la SG de l’Assemblée Nationale : les condoléances de Macky Sall.

La Secrétaire générale de l’Assemblée Nationale, Marie Joséphine Diallo n’est plus! La mauvaise nouvelle est survenue hier. Le Président Sall a présenté ses condoléances aux membres de l’Institution.



« Le Sénégal vient de perdre une dame d’un grand professionnalisme, Marie Joséphine Diallo, Secrétaire générale de l’Assemblée Nationale depuis 1996. Je rends hommage à un commis de l’Etat dévoué et d’une grande discrétion. Mes condoléances à sa famille et à l’Assemblée Nationale », a-t-il tweeté.



Depuis 1996, cette dernière a été secrétaire général de l’assemblée nationale mais aussi présidente de l’Association des Secrétaires généraux des parlements francophones (ASGPF).