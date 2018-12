Rappel à Dieu de Sidy Lamine Niasse : Me Madické Niang suspend ses activités politiques

Me Madické Niang, Président de la Coalition Madické 2019 et candidat à la présidentielle, a dit partager la douleur du peuple sénégalais suite à la disparition de M. Sidy Lamine Niasse, Président directeur général du Groupe Walfadjiri. Il a, dans une note rendue publique, présenté « ses sincères condoléances à la famille du défunt, particulièrement à son frère Ahmed Khalifa Niasse, leur sœur Salma et les enfants auxquels il était spécialement attaché ».

Me Madické Niang a, par ailleurs, a décidé de suspendre toutes ses activités pour respecter le deuil de celui avec qui il entretenait de profondes relations. Il a formulé des prières pour le repos de son âme et son accueil dans le Paradis Eternel.