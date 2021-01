Rappel à Dieu de Mourchid Ahmed Iyan Thiam : la famille religieuse de Taslima présente ses condoléances.

Suite au rappel à Dieu de Mourchid Ahmed Iyan Thiam, la famille maraboutique de la cité religieuse de Taslima (Sédhiou) présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.



Pour la cité religieuse de Taslima, la Oummah islamique a perdu un fervent musulman, respectueux des préceptes de l’Islam, un fédérateur, un rassembleur et surtout un homme de paix et de dialogue. C’est pourquoi, la communauté de Taslima continuera de prier pour le repos éternel de son âme ainsi que tous les autres morts.



Selon le porte-parole de la famille de Taslima, El Hadj Khalifa Diaby, « Taslima vient de perdre un grand ami et le pays un digne et infatigable serviteur, en la personne de Mourchid Ahmed Iyane Thiam. D’ailleurs, lors d’un de nos gamou, il a rendu un vibrant hommage au Khalife général de Taslima Cheikh Sidiya Diaby et sa cité. À cette occasion, il a reconnu l’ancrage de l’Islam et de ses préceptes dans cette cité avant de formuler des prières pour toute la communauté khadriya. »



Dans la foulée, le porte-parole et fils aîné du khalife de Taslima, El Hadj Khalifa Diaby, a annoncé qu'il entretenait de très bonnes relations avec le défunt, avant de présenter ses sincères condoléances à sa fille Zahra Iyane Thiam et à toute sa famille...