Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation

Une plainte qui révèle un scandaleTout est parti de la plainte de N. Diallo, mécanicien de profession, victime de soins dentaires catastrophiques. Souffrant de douleurs, il est orienté vers un certain M.I. Diack, 55 ans, bien connu dans le quartier des Castors.
Se présentant comme un professionnel, ce dernier affirme disposer d’un cabinet à Ouest-Foire, tout en proposant également des consultations à domicile. Après négociation, il fixe le coût des soins à 150 000 FCFA, avec une avance de 20 000 FCFA.
Mais ce qui devait être un soulagement s’est rapidement transformé en cauchemar.
Des soins assimilés à de la torture
Selon Libération, après l’intervention du supposé dentiste, la victime s’est retrouvée avec des douleurs atroces, incapables même d’ouvrir la bouche ou de s’alimenter. Pire encore, lorsque N. Diallo retourne voir son “praticien” pour corriger la situation, celui-ci se révèle incapable de retirer le produit appliqué… même en utilisant une lime.
Face à l’aggravation de son état, la victime se rend finalement chez un véritable dentiste, avant de décider de saisir la justice.
Un imposteur sans qualification
Interpellé par la SR, M.I. Diack a reconnu les faits. Il a admis exercer comme prothésiste dentaire depuis 1998… sans aucune autorisation officielle ni agrément légal.
Pour seule “qualification”, il a présenté une simple attestation de stage datant de la même année. Un aveu accablant qui confirme l’exercice illégal de la médecine pendant plusieurs années.
Déféré au parquet jeudi dernier, il est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui et exercice illégal de la médecine. Face aux enquêteurs, il a sollicité la clémence de la justice et du plaignant.
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