Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets)

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, a remporté dimanche la mairie de Paris avec 50,52% des suffrages, neuf points devant sa rivale de droite Rachida Dati, selon les résultats complets publiés par la Ville.



Le député socialiste et ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo totalise 50,52% des voix, la candidate de la droite et du centre 41,52%. Arrivée troisième, l'Insoumise Sophia Chikirou remporte 7,96% des voix.