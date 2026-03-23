Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets)


Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets)
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, a remporté dimanche la mairie de Paris avec 50,52% des suffrages, neuf points devant sa rivale de droite Rachida Dati, selon les résultats complets publiés par la Ville.

Le député socialiste et ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo totalise 50,52% des voix, la candidate de la droite et du centre 41,52%. Arrivée troisième, l'Insoumise Sophia Chikirou remporte 7,96% des voix.
Autres articles
Lundi 23 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières - 23/03/2026

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars - 23/03/2026

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu - 23/03/2026

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance - 23/03/2026

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF - 23/03/2026

Mantes-la-Jolie: Adama Gaye prend la ville à la droite

Mantes-la-Jolie: Adama Gaye prend la ville à la droite - 23/03/2026

Paris: Grégoire donné largement gagnant, Dati échoue à ravir la capitale aux socialistes (estimations)

Paris: Grégoire donné largement gagnant, Dati échoue à ravir la capitale aux socialistes (estimations) - 22/03/2026

Benoît Payan confortablement réélu à Marseille, la gauche hors-LFI résiste au RN Allisio (estimations)

Benoît Payan confortablement réélu à Marseille, la gauche hors-LFI résiste au RN Allisio (estimations) - 22/03/2026

Les chantiers reprennent à Ziguinchor : Le gouverneur annonce une accélération des travaux d’envergure

Les chantiers reprennent à Ziguinchor : Le gouverneur annonce une accélération des travaux d’envergure - 22/03/2026

Santé : And Gueusseum dénonce des nominations suspectes à l’ARP et annonce une grève perlée les 26 et 27 mars

Santé : And Gueusseum dénonce des nominations suspectes à l’ARP et annonce une grève perlée les 26 et 27 mars - 22/03/2026

Korité à Ziguinchor : Le gouverneur Mor Talla Tine appelle à une paix véritable et durable en Casamance

Korité à Ziguinchor : Le gouverneur Mor Talla Tine appelle à une paix véritable et durable en Casamance - 22/03/2026

L'Iran menace de frapper des infrastructures clés après un ultimatum de Trump

L'Iran menace de frapper des infrastructures clés après un ultimatum de Trump - 22/03/2026

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements - 22/03/2026

Qatar: six morts dans un accident d'hélicoptère (autorités)

Qatar: six morts dans un accident d'hélicoptère (autorités) - 22/03/2026

UGB : La CESL maintient son mot d’ordre de grève et appelle les étudiants à rester chez eux

UGB : La CESL maintient son mot d’ordre de grève et appelle les étudiants à rester chez eux - 21/03/2026

DIOURBEL/ Balla Moussa Fofana ( Ministre ) :« une jeunesse sans spiritualité est une proie facile à la débauche »

DIOURBEL/ Balla Moussa Fofana ( Ministre ) :« une jeunesse sans spiritualité est une proie facile à la débauche » - 21/03/2026

Kaolack- Prière de Korité: L'imam ratib, Serigne Babacar Kane dénonce la montée de la violence dans les pays musulmans

Kaolack- Prière de Korité: L'imam ratib, Serigne Babacar Kane dénonce la montée de la violence dans les pays musulmans - 21/03/2026

Korité : Ousmane Sonko prône la responsabilité collective et le respect des divergences démocratiques

Korité : Ousmane Sonko prône la responsabilité collective et le respect des divergences démocratiques - 21/03/2026

Thiès- Imam Tafsir Ndiour tire sévèrement sur certains députés:

Thiès- Imam Tafsir Ndiour tire sévèrement sur certains députés: " il y en a qui ne méritent pas le vocable honorable". - 21/03/2026

‎Korité à Kolda : Homosexualité, supporters emprisonnés, éducation des jeunes, internet et foi au menu du sermon de l’imam.

‎Korité à Kolda : Homosexualité, supporters emprisonnés, éducation des jeunes, internet et foi au menu du sermon de l’imam. - 21/03/2026

Forum Amérique latine-Afrique de Bogota : Aminata Touré co-préside un dialogue de haut niveau sur l’investissement public mondial

Forum Amérique latine-Afrique de Bogota : Aminata Touré co-préside un dialogue de haut niveau sur l’investissement public mondial - 20/03/2026

Washington autorise vente et livraison du pétrole iranien stocké sur des navires

Washington autorise vente et livraison du pétrole iranien stocké sur des navires - 20/03/2026

Médinatou Dieylani- Prière de Korité : La situation actuelle du pays et la crise des valeurs au menu du sermon de l'imam Omar Ndiaye

Médinatou Dieylani- Prière de Korité : La situation actuelle du pays et la crise des valeurs au menu du sermon de l'imam Omar Ndiaye - 20/03/2026

L'improbable voie de sortie pour Washington et Israël en Iran

L'improbable voie de sortie pour Washington et Israël en Iran - 20/03/2026

Livre Bleu 2 : des avancées notables, mais des défis persistants dans l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal

Livre Bleu 2 : des avancées notables, mais des défis persistants dans l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal - 20/03/2026

Trump accuse les pays de l'Otan d'être des

Trump accuse les pays de l'Otan d'être des "lâches" - 20/03/2026

Justice : Abdou Nguer recouvre la liberté après une condamnation à 6 mois dont un mois ferme

Justice : Abdou Nguer recouvre la liberté après une condamnation à 6 mois dont un mois ferme - 20/03/2026

Korité-Mosquée Omarienne : le ministre Cheikh Tidiane Dièye magnifie un sermon axé sur l’éducation

Korité-Mosquée Omarienne : le ministre Cheikh Tidiane Dièye magnifie un sermon axé sur l’éducation - 20/03/2026

Niacoulrab : 108 kg de chanvre indien saisis, un réseau de narcotrafic démantelé

Niacoulrab : 108 kg de chanvre indien saisis, un réseau de narcotrafic démantelé - 20/03/2026

Mbacké : un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol de moto à Darou Salam

Mbacké : un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol de moto à Darou Salam - 20/03/2026

RSS Syndication