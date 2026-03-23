Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières


Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières
Les prix du pétrole ont augmenté après les menaces américaines et iraniennes de frapper des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, selon Reuters. 
 
Les prix du pétrole ont progressé lundi, après que le président américain Donald Trump et l’Iran ont tous deux menacé de frapper des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, aggravant ainsi l’escalade du conflit. Le baril de Brent a progressé de 1,01 dollar, soit 0,90 %, pour s’établir à 113,20 dollars à 22h04 GMT, après avoir clôturé vendredi à son plus haut niveau depuis juillet 2022.
 
Le West Texas Intermediate (WTI) américain s’affichait quant à lui à 98,85 dollars le baril, en hausse de 62 cents, soit 0,63 %, prolongeant ainsi un gain de 2,27 % enregistré lors de la séance précédente.
 
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