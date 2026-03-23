Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu



André Santini (UDI) a été réélu maire d'Issy-les-Moulineaux, ville qu'il dirige depuis 1980, avec 48% des voix, selon des résultats publiés par la mairie, face à une liste de gauche et à une divers droite.



L'édile de 85 ans, ancien ministre, a mené sa campagne depuis un hôpital où il est soigné à la suite d'une chute. C'était la première fois depuis qu'il a pris la tête de la ville en février 1980 qu'il a dû faire face à deux listes d'opposition au second tour.