Ramadan et Carême 2025 / Le Ministre Serigne Guèye Diop rassure les sénégalais : "Le marché est bien approvisionné!"

Serigne Guèye Diop, Ministre de l'Industrie et du Commerce, a tenu à rassurer les Sénégalais sur l'abondance des produits de grande consommation pour les mois à venir. Lors d'une tournée de contrôle sur les marchés de Dakar, le ministre a affirmé que les produits essentiels comme le riz, l'huile, le sucre et la farine boulangère sont présents en quantité suffisante.

Après avoir visité des marchés comme Tilène, Castors et Gueule Tapée, M. Diop a confirmé que les stocks sont non seulement abondants, mais dépassent largement la demande actuelle.

M. Diop a également précisé que le marché du sucre affiche près de 62 000 tonnes disponibles, soit bien plus que les 5 000 tonnes nécessaires pour la consommation nationale. L’huile, avec 8 250 tonnes sur le marché, connaît également une offre excédentaire. Toutefois, le ministre a évoqué une situation plus délicate concernant les oignons et les pommes de terre, précisant que l'importation de ces produits reste cruciale, mais que la situation est sous contrôle grâce à une gestion rigoureuse des stocks.

Le ministre a salué l'engagement des commerçants, des importateurs et des autorités locales, notamment les services du commerce intérieur et de l'ARM, pour leur travail sur le terrain. Il a exprimé sa gratitude pour leur contribution à la stabilité du marché, notamment en cette période pré-Ramadan et pré-Carême. Il a également rappelé que, pour éviter toute spéculation ou hausse injustifiée des prix, des brigades mixtes de contrôle continueront de veiller à l’application stricte des prix homologués.

Enfin, Serigne Guèye Diop a lancé un appel solennel aux commerçants pour qu’ils respectent les prix fixés, en soulignant que des inspections régulières seront menées, non seulement à Dakar, mais également dans d'autres régions du pays comme Kaolack, Thiès et Touba. Il a conclu en affirmant que le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter toute rupture d'approvisionnement, garantissant ainsi aux Sénégalais une couverture optimale du marché durant le Ramadan et le Carême.