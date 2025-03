Ramadan 2025 – Flambée des prix de la viande au marché central de Thiès : consommateurs et vendeurs expriment leurs inquiétudes

Au marché central de Thiès, les prix de la viande ont connu une augmentation vertigineuse en cette période de Ramadan. Cette situation a fortement impacté à la fois les acteurs du secteur et les consommateurs. Les raisons de cette hausse sont multiples, mais selon les vendeurs, la principale cause réside dans la raréfaction du cheptel.



« Les bœufs coûtent très cher, c'est-à-dire entre 700 000 et 800 000 FCFA. Et c'est dans des zones très reculées que nous pouvons en trouver. Nous enregistrons des pertes énormes », a déclaré Ablaye Mbaye, boucher de son état. « Il y a actuellement une raréfaction du cheptel. C'est souvent la croix et la bannière pour trouver un bœuf, et la plupart du temps, nous rentrons bredouilles après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans la brousse à la recherche de bétail », a-t-il ajouté.



Un de ses collègues abonde dans le même sens. Selon lui, la situation est devenue préoccupante. « À cause de cette raréfaction, nous sommes souvent obligés d'acheter de la viande à l'abattoir de Thiès (Sogas) pour pouvoir la revendre. Vous imaginez ce que cela représente pour un boucher de ne pas pouvoir se procurer un bœuf », a-t-il renchéri.



Pour les consommateurs, la hausse des prix de la viande a durement impacté les ménages. « Les familles démunies se tournent vers d'autres produits. Elles ne peuvent même plus se procurer quelques morceaux de viande pour leurs plats quotidiens, notamment en cette période de Ramadan », a regretté A. Diagne, une mère de famille. « Aujourd'hui, le kilogramme se vend entre 3 700 et 3 800 FCFA. Et dans certaines zones, il faut débourser jusqu'à 4 000 FCFA pour en avoir », a ajouté une autre dame.



Les autorités étatiques sont ainsi interpellées sur les problèmes de ravitaillement du marché en bétail (gros bovins) et sur la hausse des prix, qui rendent les plats à base de viande inaccessibles pour de nombreuses familles.