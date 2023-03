Ramadan 2023 : Auchan au chevet de l'Association pour la Réinsertion des Handicapés du Sénégal.

Dans le cadre de la poursuite de ses œuvres sociales, la grande firme multinationale Auchan très connue au Sénégal, a distribué ce mardi 28 mars un important lot de bons d’achat aux membres de l'Association pour la Réinsertion des Handicapés du Sénégal (ARHS).



Aux environs de midi, le siège de ladite association, situé à la Rue 6 de la Médina, s’est vue remplie de personnes en situation de handicap malgré l’étroitesse du site.





Les nécessiteux tous vêtus de t-shirts et de casquettes rouges aux couleurs de la firme, se sont réjoui des actions que ne cesse de mener Auchan à chaque période de Ramadan et cela depuis le début de sa création.



« Aujourd’hui beaucoup d’entre nous parviennent à gagner leur vie grâce à Auchan qui les a recrutés », a confié Babacar Mbaye, président de l’association.



Lors de sa prise de parole, ce dernier n’a pas cessé d’exprimer son entière gratitude envers Auchan, une société qui lui a ouvert beaucoup d’opportunités, notamment, sa distinction avec le prix du mouvement des patriotes du Sénégal MPS, œuvre des activités qu’il mène avec Auchan. Babacar a cependant tenu à dédier la journée du 27 Avril à l’entreprise. Car pour lui, Auchan ne cesse de l’accompagner, raison pour laquelle il se porte aujourd’hui comme ambassadeur de l’entreprise française.



« Ce don est d’une nécessité capitale pour nous qui vivons des situations d’handicap. En ce mois béni de Ramadan nous prions beaucoup pour vous », a souligné Babacar.



Cependant les responsables de la firme ont promis de continuer à venir en aide à ces personnes, notamment en favorisant leur intégration et leur implication dans les travaux de l’entreprise après le mois de Ramadan...