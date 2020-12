RUFISQUE / Agriculture urbaine : Malgré les difficultés, elle demeure une source de revenus pour les femmes.

Localisée dans et ou autour des mégapoles, l'agriculture urbaine est ici considérée comme celle dont les produits ou services sont, au moins une partie, destinés aux villes.



Dans la région de Dakar, cette activité est uniquement menée dans des zones spécifiques, les communes n'ont pas le droit de disposer d'espace agricole. Le département de Rufisque garde lui toujours sa zone rurale où cette activité est menée par les femmes qui y sont majoritairement représentées. Elles y gagnent leur vie et aident leurs conjoints dans la gestion des besoins familiaux.



Cependant l’agriculture urbaine est très menacée à Rufisque par plusieurs facteurs dont l'accaparement des terres par les usines et le port, et la covid-19 aussi n'a pas épargné ce secteur. Ce qui a plongé ces dames dans une situation de précarité totale…