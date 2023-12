RETROSPECTIVE 2023 : L’économie des milliards et les milliards d’accords de financement

Le 07 avril 2023, Mamadou Moustapha Bâ, ministre des Finances et du Budget et Keiko Miwa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal ont procédé à la signature d’un accord de financement de 91 milliards de FCFA pour un projet d’accélération de l’économie numérique.



Ce projet selon les termes, vise à : Renforcer l'environnement juridique, réglementaire et institutionnel de l'économie numérique ; Étendre la connectivité haut débit abordable et résiliente dans les zones reculées ; Améliorer les compétences numériques de la population ; Dynamiser les services publics numériques ; Développer des systèmes de santé numériques sélectionnés pour une meilleure prestation des services de santé. Une autre importante signature a eu lieu le mardi 23 mai 2023.



Aussi avec Paloma Adams-Allen, administratrice adjointe de l’USAID, le ministre a signé une lettre d’exécution portant sur 31 millions de dollars US, soit environ 18,8 milliards F CFA, pour le financement du Projet NDAMIR 3 du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. « Cet important concours financier du Gouvernement américain traduit, encore une fois, la confiance et l’amitié entre les deux pays et témoigne du dynamisme de la coopération sénégalo-américaine », dit le Ministre des Finances et du budget.



Le jeudi 02 février, s’est ouvert le sommet du financement des infrastructures en Afrique à Dakar. Les 69 projets venant des cinq régions de l’Afrique, présentés, s’inscrivent dans le cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Un plan de développement des infrastructures qui vise à accroître la compétitivité et l’intégration économique de l’Afrique. Le montant total du projet est estimé à 160 milliards de dollars US…





