RÉTRO SPORTS : Le top 10 des performances et sportifs qui ont marqué l’année 2023 !

Lamine Camara (19 ans) talentueux footballeur, égérie de la marque adidas, champion d’Afrique U20 et titulaire dans son club le FC Metz (Ligue française) a connu une ascension remarquable pour ne pas dire fulgurante entre 2022 et 2023. Une précocité déconcertante qui témoigne de son immense talent et certainement de la grande carrière internationale qui lui tend ouvertement les bras. Après s’être distingué en remportant le Chan 2022 et la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, quelques semaines plus tard, le jeune milieu récupérateur et relayeur a mis tout le monde d’accord pour ces débuts en Pro.



Entre une fin saison en Ligue 2 et une première partie d’exercice en Ligue 1 avec le FC Metz, le transfuge de Génération Foot à déjà placé son nom sur la carte. Auteur d’un des plus beaux buts de la saison, dans les cinq grands championnats, (un bijou inscrit de la ligne des 50 mètres face à Monaco) Camara compte un but et deux passes décisives en 17 matchs de L1. Des statistiques qui sont très loin de matérialiser l’impact qu’il a sur le terrain et son apport pour les Grenats. Son talent exceptionnel n'a pas échappé aux observateurs, et en 2023, Lamine Camara a été honoré en étant désigné meilleur jeune joueur africain lors des prestigieux CAF Awards. Cette distinction témoigne de sa maturité précoce et de son impact positif sur le terrain. L’avenir est assuré en équipe nationale du Sénégal.





