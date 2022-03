RÉBELLION EN CASAMANCE / L’adjudant-chef Abdou Khadre Dieylani Camara accuse le commandement militaire de manquer de volonté.

Quelques heures après l’entretien exclusif que le capitaine Silmang Faye a accordé à Dakaractu, un autre ancien militaire a choisi de sortir des bois pour asséner ses vérités et surtout prendre le contrepied de son frère d’armes.



Pour l’adjudant-chef Abdou Khadre Dieylani Camara qui a passé 29 ans en Casamance, c’est le commandement militaire qui manque de volonté et de détermination. Le cas échéant, dit-il, la rébellion serait devenue depuis belle lurette un mauvais souvenir. En termes plus clairs, l’ancien parachutiste estime, « au vu de l’armement assez sophistiqué des jambars jumelé aux bonnes conditions de vie, que vaincre Salif Sadio « serait une histoire d’heures ».