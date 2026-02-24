Questions d'actualité : Mbaye Dione interpelle le PM Ousmane Sonko sur la stratégie d'investissement du gouvernement


Lors de la séance plénière consacrée aux questions d'actualité au gouvernement, le député Mbaye Dione a soulevé plusieurs préoccupations majeures relatives à la gestion des finances publiques, à la dette intérieure et à la stratégie d'investissement du pays.
 
Le parlementaire a d'emblée salué les efforts affichés par l'exécutif en matière de réduction du train de vie de l'État et de suppression des agences jugées budgétivores. Il a néanmoins appelé à une accélération de ce processus, estimant que ces mesures, bien que nécessaires, doivent être évaluées à l'aune de leur efficacité réelle sur l'assainissement des finances publiques.
 
Sur la question du défaut de paiement de la dette, Mbaye Dione a exprimé de vives inquiétudes, particulièrement concernant la dette intérieure. Il a également mis en lumière la situation critique du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et de l'immobilier, dont les entreprises seraient asphyxiées par les retards de paiement de l'État. Selon le député, cette situation compromet non seulement la trésorerie des entreprises, mais également leur capacité à investir et à embaucher, fragilisant ainsi tout un écosystème économique. Il a appelé à un apurement rapide de ces arriérés pour éviter une cascade de faillites et de licenciements.
 
Le député a également interpellé le gouvernement sur la gestion de la campagne arachidière, un secteur névralgique pour l'économie sénégalaise. Il a dénoncé les difficultés rencontrées par les producteurs du bassin arachidier, évoquant la mauvaise qualité des semences et des intrants, ainsi que les problèmes d'écoulement de la production. « Les paysans souffrent », a-t-il lancé, exhortant l'État à intervenir rapidement pour sécuriser les revenus des agriculteurs et garantir le bon déroulement des prochaines campagnes.
 
En matière d'investissement, Mbaye Dione a insisté sur la nécessité de disposer de « ressources fortes » pour financer le développement du pays. Il a appelé à une réflexion approfondie sur la stratégie d'investissement, plaidant pour un recours à l'endettement concessionnel adossé à une vision claire.
Mardi 24 Février 2026
Dakaractu



