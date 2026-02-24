Détention des supporters sénégalais au Maroc : « Ceci n’est pas souhaitable entre nos deux pays » (Ousmane Sonko)

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a brisé le silence sur la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc, lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Il a qualifié cette affaire de « dépassement du cadre du sport » et promis une assistance rapprochée aux familles, particulièrement en ce mois de ramadan. Devant les députés réunis pour les questions d'actualité au gouvernement, le Chef du gouvernement est longuement revenu sur cette affaire qui tend les relations entre Dakar et Rabat. « Cela dépasse le cadre du sport. Nous avons fait tout ce que nous devions faire », a-t-il déclaré d'emblée, suggérant que les autorités sénégalaises ont épuisé les voies de recours habituelles dans ce dossier sensible.







Avec une prudence diplomatique manifeste, Ousmane Sonko a rappelé la nature des relations entre les deux nations : « Ceci n'est pas souhaitable entre deux pays amis. » Une formule qui traduit à la fois la gêne officielle et la volonté de ne pas envenimer davantage les relations bilatérales. Le Premier Ministre a appelé à « gérer la situation avec sérénité », tout en rappelant un principe fondamental du droit international : « chaque pays a ses règles de souveraineté. » Une manière de signifier que le Sénégal ne peut imposer ses vues au royaume chérifien, mais entend épuiser toutes les voies diplomatiques.







« Les démarches vont se poursuivre pour espérer la libération de ces supporters sénégalais détenus au Maroc », a-t-il assuré, employant volontairement le verbe "espérer" qui traduit la complexité des négociations en coulisses. Au-delà de l'aspect diplomatique, c'est un message de compassion qu'a voulu adresser le Chef du gouvernement aux familles des détenus. « Je rassure les familles de ces supporters et je promets une assistance, notamment en cette période de ramadan », a-t-il déclaré, conscient que ce mois sacré, marqué par le jeûne et la spiritualité, est particulièrement éprouvant pour les proches de personnes incarcérées à l'étranger. Cette intervention arrive alors que plusieurs supporters sénégalais se trouvent toujours sous main de la justice marocaine, dans des conditions que les familles dénoncent comme difficiles.

