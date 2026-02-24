Détention des supporters sénégalais au Maroc : « Ceci n’est pas souhaitable entre nos deux pays » (Ousmane Sonko)


Le Premier Ministre Ousmane Sonko a brisé le silence sur la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc, lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Il a qualifié cette affaire de « dépassement du cadre du sport » et promis une assistance rapprochée aux familles, particulièrement en ce mois de ramadan. Devant les députés réunis pour les questions d'actualité au gouvernement, le Chef du gouvernement est longuement revenu sur cette affaire qui tend les relations entre Dakar et Rabat. « Cela dépasse le cadre du sport. Nous avons fait tout ce que nous devions faire », a-t-il déclaré d'emblée, suggérant que les autorités sénégalaises ont épuisé les voies de recours habituelles dans ce dossier sensible.

 

Avec une prudence diplomatique manifeste, Ousmane Sonko a rappelé la nature des relations entre les deux nations : « Ceci n'est pas souhaitable entre deux pays amis. » Une formule qui traduit à la fois la gêne officielle et la volonté de ne pas envenimer davantage les relations bilatérales. Le Premier Ministre a appelé à « gérer la situation avec sérénité », tout en rappelant un principe fondamental du droit international : « chaque pays a ses règles de souveraineté. » Une manière de signifier que le Sénégal ne peut imposer ses vues au royaume chérifien, mais entend épuiser toutes les voies diplomatiques.

 

« Les démarches vont se poursuivre pour espérer la libération de ces supporters sénégalais détenus au Maroc », a-t-il assuré, employant volontairement le verbe "espérer" qui traduit la complexité des négociations en coulisses. Au-delà de l'aspect diplomatique, c'est un message de compassion qu'a voulu adresser le Chef du gouvernement aux familles des détenus. « Je rassure les familles de ces supporters et je promets une assistance, notamment en cette période de ramadan », a-t-il déclaré, conscient que ce mois sacré, marqué par le jeûne et la spiritualité, est particulièrement éprouvant pour les proches de personnes incarcérées à l'étranger. Cette intervention arrive alors que plusieurs supporters sénégalais se trouvent toujours sous main de la justice marocaine, dans des conditions que les familles dénoncent comme difficiles. 

 

 

Si le Premier Ministre n'a donné aucun calendrier pour un éventuel retour, ses propos visent à maintenir un lien de confiance avec les familles tout en poursuivant un travail diplomatique de l'ombre. 

 

Autres articles
Mardi 24 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Questions d'actualité : Mbaye Dione interpelle le PM Ousmane Sonko sur la stratégie d'investissement du gouvernement

Questions d'actualité : Mbaye Dione interpelle le PM Ousmane Sonko sur la stratégie d'investissement du gouvernement - 24/02/2026

Crise à l'UCAD : Ousmane Sonko admet les manquements, assume sa part de responsabilité et dénonce les violences policières

Crise à l'UCAD : Ousmane Sonko admet les manquements, assume sa part de responsabilité et dénonce les violences policières - 24/02/2026

VIH, aveux et accusations croisées : Devant les gendarmes, “Dabakh” déballe tout et passe aux aveux, la traque s’élargit… nouvelle arrestation en vue

VIH, aveux et accusations croisées : Devant les gendarmes, “Dabakh” déballe tout et passe aux aveux, la traque s’élargit… nouvelle arrestation en vue - 24/02/2026

« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe

« Vous perdez votre temps ! Je rentre au Sénégal et je ferai face à… » : Me Moussa Bocar Thiam défie le régime depuis le Golfe - 23/02/2026

Tourisme : À la découverte du dynamisme touristique dans la station balnéaire de Senegambia

Tourisme : À la découverte du dynamisme touristique dans la station balnéaire de Senegambia - 23/02/2026

TOUBA / Serigne Souhaïbou Mbacké, un héritage spirituel célébré en ramadan cette nuit

TOUBA / Serigne Souhaïbou Mbacké, un héritage spirituel célébré en ramadan cette nuit - 23/02/2026

Ramadan- conférence religieuse du mouvement Thiès D'abord: Me Habib Vitin lance un appel à la paix, au pardon et à la réconciliation...

Ramadan- conférence religieuse du mouvement Thiès D'abord: Me Habib Vitin lance un appel à la paix, au pardon et à la réconciliation... - 23/02/2026

Keur Massar : le filet se resserre,Six nouvelles arrestations dans l’affaire du présumé réseau homosexuel

Keur Massar : le filet se resserre,Six nouvelles arrestations dans l’affaire du présumé réseau homosexuel - 23/02/2026

Floride : Un homme tué après avoir pénétré dans la propriété de Trump

Floride : Un homme tué après avoir pénétré dans la propriété de Trump - 22/02/2026

Affaire Abdou Nguer : les avocats de la défense saisissent le Bâtonnier et dénoncent une justice à deux vitesses

Affaire Abdou Nguer : les avocats de la défense saisissent le Bâtonnier et dénoncent une justice à deux vitesses - 21/02/2026

Conférence Koor: Hadara Seydi Djamil Édition 2026

Conférence Koor: Hadara Seydi Djamil Édition 2026 - 21/02/2026

Jaxaay : pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l'unité 12A par les autorités locales

Jaxaay : pose de la première pierre de la Grande Mosquée de l'unité 12A par les autorités locales - 20/02/2026

Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un

Crd préparatoire du 4 avril: Thiès opte pour un "défilé millimétré"( Gouverneur) - 20/02/2026

48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec

48,5 milliards de francs CFA : Le lourd fardeau que l’État doit à la Senelec - 19/02/2026

Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et détournement de mineure

Tivaouane Peulh : un individu arrêté pour viol, pédophilie et détournement de mineure - 19/02/2026

Guerre au Soudan: l'Unicef ​​fait état d'au moins 15 enfants tués dans une attaque de drone lundi

Guerre au Soudan: l'Unicef ​​fait état d'au moins 15 enfants tués dans une attaque de drone lundi - 19/02/2026

Keur Massar : pour 100 francs, Le cireur tue son cousin après une dispute pour un client— le drame qui a brisé une famille

Keur Massar : pour 100 francs, Le cireur tue son cousin après une dispute pour un client— le drame qui a brisé une famille - 19/02/2026

Thiaroye : « C’est pour soigner ma mère » un gendarme pris la main dans le sac au marché, scandale en pleine rue

Thiaroye : « C’est pour soigner ma mère » un gendarme pris la main dans le sac au marché, scandale en pleine rue - 19/02/2026

SN-HLM : Bassirou Kébé limogé, Abdourahmane Dabo prend les commandes

SN-HLM : Bassirou Kébé limogé, Abdourahmane Dabo prend les commandes - 18/02/2026

Ramadan 2026 : « Le Sénégal débute le jeûne ce jeudi » (CONACOC)

Ramadan 2026 : « Le Sénégal débute le jeûne ce jeudi » (CONACOC) - 18/02/2026

Naufrage à l’embouchure du fleuve Sénégal : Les trois marins disparus, retrouvés sans vie

Naufrage à l’embouchure du fleuve Sénégal : Les trois marins disparus, retrouvés sans vie - 18/02/2026

Guy Marius Sagna devant le MINT à l’Assemblée nationale: « À l’UCAD, il y’avait pas que des éléments de la police, mais aussi, des nervis »

Guy Marius Sagna devant le MINT à l’Assemblée nationale: « À l’UCAD, il y’avait pas que des éléments de la police, mais aussi, des nervis » - 18/02/2026

Notto Diobasse / remise de subventions :

Notto Diobasse / remise de subventions : "Votre attitude doit refléter en permanence les valeurs de Diobasse." (Alioune Sarr, maire) - 18/02/2026

[ Reportage] Mardi gras 2026 : le préscolaire

[ Reportage] Mardi gras 2026 : le préscolaire "Hyacinthe Thiandoum" de Fass Delorme célèbre la fête avant l’entrée en Carême - 17/02/2026

Mort d'Abdoulaye Bâ au campus de Dakar : le Procureur brise le silence et écarte la thèse des violences policières

Mort d'Abdoulaye Bâ au campus de Dakar : le Procureur brise le silence et écarte la thèse des violences policières - 17/02/2026

Ngomène / Infrastructures de stockage et de conservation - fermeture des frontières :

Ngomène / Infrastructures de stockage et de conservation - fermeture des frontières : "Le Sénégal doit être capable de nourrir les sénégalais"(Serigne Guèye Diop) - 17/02/2026

4 avril à Thiès : le maire de Thiès-Ouest propose au PR de convoquer un conseil présidentiel pour l'implication de l'ensemble des acteurs...

4 avril à Thiès : le maire de Thiès-Ouest propose au PR de convoquer un conseil présidentiel pour l'implication de l'ensemble des acteurs... - 17/02/2026

Numérique: La Sonatel embrasse l’intelligence artificielle pour redéfinir l’expérience client en Afrique de l’Ouest

Numérique: La Sonatel embrasse l’intelligence artificielle pour redéfinir l’expérience client en Afrique de l’Ouest - 17/02/2026

Éducation : La COSYDEP lance la première génération de ressources éducatives numériques

Éducation : La COSYDEP lance la première génération de ressources éducatives numériques - 17/02/2026

Acte contre nature, transmission du VIH-Sida: « 26 détenus dont 19 à Rebeuss et 7 au Cap Manuel » (Yassine Fall, Garde des Sceaux)

Acte contre nature, transmission du VIH-Sida: « 26 détenus dont 19 à Rebeuss et 7 au Cap Manuel » (Yassine Fall, Garde des Sceaux) - 16/02/2026

RSS Syndication