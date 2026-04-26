Santé : « Jusqu’à 50% des AVC touchent des personnes de moins de 50 ans » (Pr Moustapha Ndiaye)


Dakar a vibré ce dimanche 26 avril 2026 au rythme de la randonnée pédestre « Alliance Verte », organisée par l’Association Sénégalaise de Soutien aux Patients et Familles Victimes d’AVC. Parti de l’hôpital de Fann, l’événement a mobilisé patients, professionnels de santé, jeunes et sportifs, autour du thème : les accidents vasculaires cérébraux (AVC) progressent silencieusement et frappent de plus en plus tôt. Derrière cette mobilisation, une réalité inquiétante s’impose, l’AVC n’est plus une maladie de personnes âgées.

 

Le Pr Moustapha Ndiaye, chef du service de neurologie de l’hôpital de Fann, a lancé un cri d’alarme sans détour, près de la moitié des victimes d’AVC ont aujourd’hui moins de 50 ans, parfois même 30 ans. Une évolution dramatique qui bouleverse les familles et fragilise le tissu socio économique. « On passe de soutien de famille à fardeau », a t’il martelé, pointant du doigt des habitudes de vie de plus en plus dangereuses. Sédentarité, mauvaise alimentation et stress urbain forment un cocktail explosif qui alimente cette crise sanitaire grandissante.

 

Mais le danger ne s’arrête pas aux adultes. Le Dr Mame Ciré Sagna, pédiatre, a rappelé une réalité encore peu connue? les enfants aussi sont touchés. Dans le contexte africain, la drépanocytose arrive en tête des causes d’AVC pédiatriques, suivie des cardiopathies et des infections. Elle dénonce également l’impact croissant de la malbouffe et de l’inactivité physique chez les plus jeunes. « Les enfants ne bougent plus et mangent mal », alerte t’elle, appelant les parents à reprendre le contrôle des habitudes alimentaires et à promouvoir le sport dès le plus jeune âge.

 

Même son de cloche du côté du nutritionniste Assane Ndiaye Cissé, qui tire la sonnette d’alarme sur l’explosion de la consommation d’aliments ultra-transformés. Trop gras, trop sucrés, trop salés, ces produits envahissent les assiettes sénégalaises au détriment des repas traditionnels. Il met également en garde contre les boissons énergisantes, véritables bombes caloriques, qui exposent davantage les jeunes aux risques cardiovasculaires. Pour lui, le retour à une alimentation locale et équilibrée est une nécessité vitale.

 

Enfin, le témoignage poignant d’El Hadji Gadiaga, étudiant en master et victime d’AVC, est venu rappeler la brutalité de cette maladie. Son parcours brisé illustre les conséquences humaines dramatiques de cette pathologie, études interrompues, dépendance soudaine...

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Dimanche 26 Avril 2026
Karim Ndiaye



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