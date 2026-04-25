TOUBA- Alioune Sarr en pèlerinage politique entre recueil de prières et dévoilement d’un « Smart City » pour Notto Diobasse à l’intention du Khalife

En visite ce week-end dans la cité religieuse de Touba, le président du parti « Alliance Pour le Sénégal », Alioune Sarr, a été reçu en audience par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Accompagné d’une délégation mêlant élus locaux et figures politiques, il est revenu longuement sur les défis nationaux – tensions mondiales, chômage des jeunes – et a dévoilé un ambitieux projet de développement intitulé « Notto Diobasse, Smart City », dont il a remis un ouvrage au guide religieux.



Devant Serigne Mountakha Mbacké, le leader de l’Alliance Pour le Sénégal a d’abord salué le patriarche, avant de lui exprimer toute sa sympathie et son attachement. À la tête d’une délégation composée de conseillers municipaux de Notto Niobass et de responsables politiques locaux, dont la notable Sokhna Mame Say Fall, il a justifié son périple par un double objectif : remercier pour l’accueil et solliciter des prières pour un Sénégal secoué par un contexte international troublé.



« Le monde est secoué par des turbulences. La guerre en Iran en est un exemple patent », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Quand rien ne va, quand en politique les chocs sont forts, quand dans les maisons les familles peinent à vivre décemment, c’est vers des hommes de la trempe de Serigne Mountakha que nous courons. » Il a ainsi demandé au khalife de redoubler d’oraisons pour le pays, saluant en la personne du guide « un pilier important de cette nation ».



Mais la visite était aussi l’occasion de concrétiser une vision de développement local. Alioune Sarr a présenté au khalife un livre intitulé « Notto Diobasse, Smart City », qu’il a qualifié de « plate-forme de développement, de sécurisation, de développement industriel, urbanistique, logistique et agro-industriel ». L’objectif, a-t-il martelé, est de « permettre à notre jeunesse d’accéder à des emplois décents ».



L’ouvrage s’ancre dans une réalité géographique précise : la commune de Notto Diobasse, située entre l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), l’autoroute Ila Touba et le futur port de Ndayane. Selon l’ancien ministre de la République, cette position stratégique impose de « dégager une stratégie pour capter des entreprises et les atterrir dans la commune ». Il s’est félicité que le gouvernement ait voté, en décembre dernier dans la loi de finances, des dispositions permettant l’installation de zones industrielles via l’APROSI (Agence de promotion des sites industriels). « Notto Niobass n’est plus une chimère, mais une réalité », a-t-il insisté.



Le président de l’APS a détaillé la feuille de route : « Au mois de juin prochain, nous irons avec des développeurs en Europe présenter les projets. » Il a également annoncé des rencontres avec la diaspora sénégalaise pour échanger sur ces opportunités. « Quand on a un pays de plus de 10 à 15 millions de jeunes, il est crucial de penser à créer des entreprises industrielles pour les sortir du chômage », a-t-il plaidé, martelant que le livre n’était « pas un objet décoratif mais un levier de création de valeurs et d’emplois ».



Alioune Sarr n’a pas limité son séjour religieux au khalife des Mourides. Il s’est également rendu chez d’autres guides, notamment Serigne Amdy Khady Fall, khalife des Baay-Fall, où il a été chaleureusement reçu par la famille.



Cette visite, à la fois spirituelle et économique, dessine la stratégie d’un opposant qui cherche à allier ancrage territorial – autour de Notto Niobass – et caution religieuse, en phase avec la forte sensibilité mouride de l’électorat sénégalais. Reste à savoir si le « Smart City » rural convaincra au-delà des promesses, et si les prières du khalife suffiront à apaiser les « turbulences » politiques et sociales évoquées par Alioune Sarr.