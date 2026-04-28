Assemblée nationale : Abdou Mbow accuse Pastef de briser les consensus et de tailler la loi pour Sonko

Le député Abdou Mbow a pris la parole ce matin à l’Assemblée nationale pour s’opposer fermement à la proposition de loi n°11/2026 modifiant le code électoral, dénonçant une rupture sans précédent avec les traditions démocratiques du Sénégal. D’emblée, le membre de l’opposition a posé le décor : jamais dans l’histoire politique du pays une modification du code électoral n’a été adoptée sans dialogue préalable ni recherche de consensus. En imposant leur majorité pour faire passer ce texte, les députés de Pastef auraient, selon lui, anéanti des décennies de construction d’un processus électoral inclusif, héritage patiemment bâti par leurs devanciers.







Pour Abdou Mbow, l’objectif de la manœuvre ne fait aucun doute. Il estime que le texte serait taillé sur mesure pour permettre à Ousmane Sonko, qu’il désigne comme le « guide spirituel » de la majorité, d’être candidat à l’élection présidentielle de 2029. « L’histoire jugera », a-t-il lancé à l’adresse des députés de la coalition au pouvoir. Le député a également mis en cause le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, qu’il accuse de ne pas avoir eu le courage d’exprimer clairement un avis contraire sur ce texte. Un silence qui, à ses yeux, fait du chef de l’État un « complice de cette forfaiture électorale ».







Abdou Mbow a par ailleurs élargi sa critique aux réformes institutionnelles en cours, notamment celles touchant à la Cour constitutionnelle, au bulletin unique et à la Commission électorale indépendante. Des chantiers qu’il juge étrangers à la tradition démocratique sénégalaise, relevant selon lui de pays sortant de coups d’État ou de conférences nationales de crise — une réalité que le Sénégal n’a, rappelle-t-il, jamais connue.

