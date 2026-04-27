Marché Boubess : un trio sème la terreur, plus de 5 millions FCFA volés… avant la chute”


Marché Boubess : un trio sème la terreur, plus de 5 millions FCFA volés… avant la chute”
À Djeddah Thiaroye Kao, la police de Thiaroye a mis fin à la cavale d’un trio de cambrioleurs qui terrorisait les commerçants du marché « Boubess ». En seulement quelques mois, les malfaiteurs ont accumulé un butin estimé à plus de 5 millions de FCFA, non sans violence.
 
 
Une série de cambriolages violents
 
Entre février et mars 2026, le célèbre marché « Boubess » a été le théâtre d’une vague d’attaques nocturnes :
 
•       5 magasins cambriolés
•       Des vigiles agressés, certains grièvement blessés
•       Une atmosphère de peur installée chez les commerçants
 
Parmi les victimes, un vigile identifié comme S. Baldé s’est présenté à la police avec de profondes entailles au bras et à la jambe, après avoir été attaqué en tentant de résister.
 
 
Un trio organisé et dangereux
 
Âgés de 19, 23 et 24 ans, les trois suspects évoluaient dans les milieux interlopes de la banlieue :
 
•       Un boucher, considéré comme le plus violent du groupe
•       Deux charretiers, chargés du transport du butin
 
Toujours armés (couteaux ou tessons de bouteille), ils opéraient selon un schéma bien rodé.
 
 
Un butin en série
 
Leur parcours criminel est marqué par plusieurs coups :
 
•       Commerce de Diatou S.
•       Magasin de Matar S. : lait volé (18 000 FCFA)
•       Boutique de Mouhamadou T.B. : 980 000 FCFA
•       Dépôt de Daouda N. : 850 000 FCFA
•       Magasin de Seynabou M. : tissus estimés à 4,87 millions FCFA
 
 Total : plus de 5 millions FCFA dérobés
 
 
L’opération coup-de-poing de la police
 
Face à l’ampleur des faits, les enquêteurs ont lancé une opération ciblée autour du marché :
 
•       Le premier suspect est interpellé avec un couteau
•       Il passe aux aveux et dénonce ses complices
•       Les deux autres sont arrêtés dans la foulée
 
L’un d’eux est formellement identifié par le vigile agressé.
 
 
Des charges lourdes et un receleur en fuite
 
Les trois individus ont été déférés au parquet pour :
 
•       association de malfaiteurs
•       vol en réunion commis la nuit avec effraction
•       tentative de vol avec violence
•       détention illégale d’arme blanche
•       coups et blessures volontaires
 
Un receleur, déjà identifié, est activement recherché par les forces de l’ordre.
Autres articles
Lundi 27 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif : Ce que dit l’avant-projet de révision constitutionnelle

Rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif : Ce que dit l’avant-projet de révision constitutionnelle - 27/04/2026

MBOUR :K. Lô jugé pour avoir proposé 100000 FCfa en échange de rapports sexuels à un talibé…5 ans d’emprisonnement ferme requis

MBOUR :K. Lô jugé pour avoir proposé 100000 FCfa en échange de rapports sexuels à un talibé…5 ans d’emprisonnement ferme requis - 27/04/2026

Santé : « Jusqu’à 50% des AVC touchent des personnes de moins de 50 ans » (Pr Moustapha Ndiaye)

Santé : « Jusqu’à 50% des AVC touchent des personnes de moins de 50 ans » (Pr Moustapha Ndiaye) - 26/04/2026

TOUBA- Alioune Sarr en pèlerinage politique entre recueil de prières et dévoilement d’un « Smart City » pour Notto Diobasse à l’intention du Khalife

TOUBA- Alioune Sarr en pèlerinage politique entre recueil de prières et dévoilement d’un « Smart City » pour Notto Diobasse à l’intention du Khalife - 25/04/2026

Protection de la maternité : Le RENAFETS réclame la promulgation de la loi et l’allongement du congé à 18 semaines

Protection de la maternité : Le RENAFETS réclame la promulgation de la loi et l’allongement du congé à 18 semaines - 25/04/2026

[🛑DIRECT ] lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031 par Baye Ciss

[🛑DIRECT ] lancement officiel du Plan de redressement et de développement de Kaolack 2027-2031 par Baye Ciss - 25/04/2026

Kaolack : deux mineurs interpellés pour association de malfaiteurs, acte contre nature et tentative de viol..

Kaolack : deux mineurs interpellés pour association de malfaiteurs, acte contre nature et tentative de viol.. - 25/04/2026

Présentation du plan de redressement et de développement: Baye Ciss entend booster le budget de la commune de Kaolack de 7 milliards à plus de 22 milliards en 2031

Présentation du plan de redressement et de développement: Baye Ciss entend booster le budget de la commune de Kaolack de 7 milliards à plus de 22 milliards en 2031 - 25/04/2026

Plan de redressement et de développement de la commune Kaolack: Le Khalife général de Médina Baye bénit le projet de Baye Ciss

Plan de redressement et de développement de la commune Kaolack: Le Khalife général de Médina Baye bénit le projet de Baye Ciss - 25/04/2026

Son décès annoncé sur les réseaux sociaux, Mamour Diallo rassure ses proches : « Je me porte à merveille »

Son décès annoncé sur les réseaux sociaux, Mamour Diallo rassure ses proches : « Je me porte à merveille » - 24/04/2026

Sécurité maritime : la marine américaine salue une coopération renforcée et annonce Obangame Express 2027

Sécurité maritime : la marine américaine salue une coopération renforcée et annonce Obangame Express 2027 - 24/04/2026

Liban: deux morts dans une frappe israélienne sur le sud après la prolongation de la trêve (ministère)

Liban: deux morts dans une frappe israélienne sur le sud après la prolongation de la trêve (ministère) - 24/04/2026

Le pétrole monte, le blocage du détroit d'Ormuz s'annonçant long

Le pétrole monte, le blocage du détroit d'Ormuz s'annonçant long - 24/04/2026

ITV - Forum sur la paix et la sécurité en Afrique : « Dakar a ouvert un grand boulevard de dialogues » (Gorgui Wade Ndoye)

ITV - Forum sur la paix et la sécurité en Afrique : « Dakar a ouvert un grand boulevard de dialogues » (Gorgui Wade Ndoye) - 24/04/2026

Commissariat de Bel-Air : un gardé à vue tente de se suicider dans sa cellule avec ses lacets

Commissariat de Bel-Air : un gardé à vue tente de se suicider dans sa cellule avec ses lacets - 24/04/2026

Lac Rose : en voulant jouer les médiateurs et calmer une bagarre, Daouda Guèye poignardé à mort dans une rixe entre mécaniciens

Lac Rose : en voulant jouer les médiateurs et calmer une bagarre, Daouda Guèye poignardé à mort dans une rixe entre mécaniciens - 24/04/2026

Louga : Une vente de terrain vire au chaos… Serigne Akhma Mbacké « INZAGHI » placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui...tirs d’armes à feu et accusations croisées !

Louga : Une vente de terrain vire au chaos… Serigne Akhma Mbacké « INZAGHI » placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui...tirs d’armes à feu et accusations croisées ! - 23/04/2026

Polémique autour de l'installation du pôle urbain à Latmingué : Le camp du maire rétablit la vérité et indexe une

Polémique autour de l'installation du pôle urbain à Latmingué : Le camp du maire rétablit la vérité et indexe une "horde de politiciens" - 23/04/2026

Route des Canaries : 9 passeurs déférés après l’interception de 132 migrants en mer

Route des Canaries : 9 passeurs déférés après l’interception de 132 migrants en mer - 23/04/2026

Louga / Tentative d’immolation en plein jour : il s’asperge d’essence et s’enflamme en pleine station-service… drame évité de justesse

Louga / Tentative d’immolation en plein jour : il s’asperge d’essence et s’enflamme en pleine station-service… drame évité de justesse - 23/04/2026

Macky Sall plaide pour une riposte collective contre le terrorisme au Sahel

Macky Sall plaide pour une riposte collective contre le terrorisme au Sahel - 22/04/2026

Macky Sall face à l’ONU : une candidature portée par l’expérience, entre réformes, paix et nouveau multilatéralisme

Macky Sall face à l’ONU : une candidature portée par l’expérience, entre réformes, paix et nouveau multilatéralisme - 22/04/2026

Audition-Candidats à ONU : Macky Sall présente sa vision axée sur le dialogue, l’écoute et la consultation

Audition-Candidats à ONU : Macky Sall présente sa vision axée sur le dialogue, l’écoute et la consultation - 22/04/2026

La ministre du Travail quitte le gouvernement de Trump après plusieurs scandales

La ministre du Travail quitte le gouvernement de Trump après plusieurs scandales - 22/04/2026

« Le port minéralier de Bargny-Sendou illustre la solidité du partenariat Sénégal & États-Unis », selon Richard C. Michaels (Sous-secrétaire d'État adjoint américain)

« Le port minéralier de Bargny-Sendou illustre la solidité du partenariat Sénégal & États-Unis », selon Richard C. Michaels (Sous-secrétaire d'État adjoint américain) - 22/04/2026

Le dollar en petite baisse après la prolongation du cessez-le-feu par Trump

Le dollar en petite baisse après la prolongation du cessez-le-feu par Trump - 22/04/2026

Pacte de stabilité sociale : des avancées notées dans le secteur de l’éducation (Moustapha Guirassy)

Pacte de stabilité sociale : des avancées notées dans le secteur de l’éducation (Moustapha Guirassy) - 22/04/2026

Fonction publique : Le ministre Olivier Boucal annonce le paiement par l’État d'une dette intérieure de 800 milliards de Cfa

Fonction publique : Le ministre Olivier Boucal annonce le paiement par l’État d'une dette intérieure de 800 milliards de Cfa - 22/04/2026

Infrastructures : Déthié Fall annonce des chantiers terminés et une ouverture progressive des axes routiers

Infrastructures : Déthié Fall annonce des chantiers terminés et une ouverture progressive des axes routiers - 22/04/2026

Fonction publique : Le ministre Olivier Boucal met en avant les réformes et l’apurement de la dette sociale

Fonction publique : Le ministre Olivier Boucal met en avant les réformes et l’apurement de la dette sociale - 21/04/2026

RSS Syndication