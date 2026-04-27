Marché Boubess : un trio sème la terreur, plus de 5 millions FCFA volés… avant la chute”

À Djeddah Thiaroye Kao, la police de Thiaroye a mis fin à la cavale d’un trio de cambrioleurs qui terrorisait les commerçants du marché « Boubess ». En seulement quelques mois, les malfaiteurs ont accumulé un butin estimé à plus de 5 millions de FCFA, non sans violence.





Une série de cambriolages violents



Entre février et mars 2026, le célèbre marché « Boubess » a été le théâtre d’une vague d’attaques nocturnes :



• 5 magasins cambriolés

• Des vigiles agressés, certains grièvement blessés

• Une atmosphère de peur installée chez les commerçants



Parmi les victimes, un vigile identifié comme S. Baldé s’est présenté à la police avec de profondes entailles au bras et à la jambe, après avoir été attaqué en tentant de résister.





Un trio organisé et dangereux



Âgés de 19, 23 et 24 ans, les trois suspects évoluaient dans les milieux interlopes de la banlieue :



• Un boucher, considéré comme le plus violent du groupe

• Deux charretiers, chargés du transport du butin



Toujours armés (couteaux ou tessons de bouteille), ils opéraient selon un schéma bien rodé.





Un butin en série



Leur parcours criminel est marqué par plusieurs coups :



• Commerce de Diatou S.

• Magasin de Matar S. : lait volé (18 000 FCFA)

• Boutique de Mouhamadou T.B. : 980 000 FCFA

• Dépôt de Daouda N. : 850 000 FCFA

• Magasin de Seynabou M. : tissus estimés à 4,87 millions FCFA



Total : plus de 5 millions FCFA dérobés





L’opération coup-de-poing de la police



Face à l’ampleur des faits, les enquêteurs ont lancé une opération ciblée autour du marché :



• Le premier suspect est interpellé avec un couteau

• Il passe aux aveux et dénonce ses complices

• Les deux autres sont arrêtés dans la foulée



L’un d’eux est formellement identifié par le vigile agressé.





Des charges lourdes et un receleur en fuite



Les trois individus ont été déférés au parquet pour :



• association de malfaiteurs

• vol en réunion commis la nuit avec effraction

• tentative de vol avec violence

• détention illégale d’arme blanche

• coups et blessures volontaires



Un receleur, déjà identifié, est activement recherché par les forces de l’ordre.