Coalition APTE : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam salue un bilan à mi-parcours encourageant

Le président du Mouvement Sénégal Moniou Ñor et membre de la coalition APTE Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, s’est réjoui du bilan à mi-parcours présenté par la coordinatrice Aïda Mbodj lors de la rencontre des membres ce dimanche. Il estime que les réalisations engrangées témoignent d’une dynamique gouvernementale positive.



Après le panel qui a enregistré l’intervention de membres du gouvernement qui sont revenus sur quelques réalisations dans leurs départements, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a salué les avancées enregistrées dans des secteurs essentiels au quotidien des Sénégalais, y voyant la confirmation que la coalition tient ses engagements envers les populations.