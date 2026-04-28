Coalition APTE : Cheikh Ahmed Tidiane Thiam salue un bilan à mi-parcours encourageant

Le président du Mouvement Sénégal Moniou Ñor et membre de la coalition APTE Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, s’est réjoui du bilan à mi-parcours présenté par la coordinatrice Aïda Mbodj lors de la rencontre des membres ce dimanche. Il estime que les réalisations engrangées témoignent d’une dynamique gouvernementale positive.
Après le panel qui a enregistré l’intervention de membres du gouvernement qui sont revenus sur quelques réalisations dans leurs départements, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a salué les avancées enregistrées dans des secteurs essentiels au quotidien des Sénégalais, y voyant la confirmation que la coalition tient ses engagements envers les populations.
Après le panel qui a enregistré l’intervention de membres du gouvernement qui sont revenus sur quelques réalisations dans leurs départements, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a salué les avancées enregistrées dans des secteurs essentiels au quotidien des Sénégalais, y voyant la confirmation que la coalition tient ses engagements envers les populations.
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