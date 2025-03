Qu’en est-il du droit de Badara Gadiaga de répondre à la mesure des accusations ( Par Waltako )

Le ridicule levé de bouclier contre l’abject niveau du débat public n’occultera pas la mesquine intention de dédouaner les pilleurs d’épicerie, les poseurs de cocktails Molotov dans bus et boulevards ainsi que les flambeurs de véhicules privés. Les pourfendeurs de Gadiaga s’indignent comme si les insultes étaient nouvelles dans l’espace public, alors que seuls les destinataires ont changé entre-temps. Badara Gadiaga a caractérisé des dires dans leur rapport à la vérité. N’en déplaise à ceux qui s’en trouvent éclaboussés de ses perçants postillons.

Deux objectifs sont visés dans cette mascarade qui passe pour lutter contre les insultes. D’abord, oblitérer la cynique et discriminatoire loi interprétative taillée sur mesure. Ce n’est pas pour rien que des noms d’autorités militaires et policières en opération pendant les événements visés ressurgissent sur-le-champ. Ensuite, en clouant au pilori IGFM, une vraie campagne d’intimidation s’abat subtilement sur la presse et ses acteurs. Pour un boycott de la TFM disent certains rustres catapultés au sommet de l’État. On aura tout vu.

Si on n’y prend garde, le méthodique programme de musellement s’opérera sans coup férir. Si TFM cède à la peur en s’écartant des services de Gadiaga qui, chaque vendredi, ne manquait pas d’attirer l’attention sur des mensonges avérés, il actera en premier les effets de l’absolutisme Pastef. Il n’y a pas longtemps, nombreux étaient ceux qui avaient déserté les réseaux sociaux et les plateaux de télé de peur d’être insultés ou calomniés.

Waltako