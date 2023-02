Puissance électrique : Le Sénégal a quitté 500 MW en 2012 pour franchir les 1600 MW, 10 ans après

Lors de l’inauguration de la deuxième centrale électrique de Malicounda, le président de la République Macky Sall s’est réjoui de l’avancée en terme de puissance de l’électricité. Selon le chef de l’État, lors de son accession à la magistrature suprême, en 2012, la puissance totale installée était d’environ 500 MW dont 8% qui provenaient de l’hydroélectricité. Mais aujourd’hui, « la puissance installée totale a triplé pour atteindre plus de 1 600 MW avec un mixte varié et équilibré et des perspectives encore plus prometteuses. »



Le président Macky par ailleurs, décline les facteurs de ces performances, fruit d’une politique hardie d’ investissement et fondée sur le partenariat public/privé, ont permis de résorber le gap de puissance, mettant ainsi fin aux coupures intempestives d’électricité d’alors.



Aujourd’hui le Sénégal a amorcé un tournant décisif en terme d’indépendance énergétique assise autour de trois piliers. Il y a d’abord le mixte énergétique qui est devenu un impératif compte tenu de la dépendance aux énergies fossiles avec leur caractère volatile. Mais également le plan de relance intégré de l’électricité visant le renforcement des capacités de production, le développement des réseaux de transport et de distribution afin de connecter le territoire national avec les pays voisins en tant qu’acteur du marché ouest africain de l’électricité. En parlant aussi d’indépendance énergétique, il faut se focaliser sur l’accès universel à l’électricité avec comme dessein, d’en finir avec la facture énergétique qui impacte lourdement le budget de l’État et crée des déséquilibres dans nombre de secteurs de l’économie.