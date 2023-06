Protection sociale : les parlementaires plaident la mise en place d’une loi permettant de garantir le système

Dans le but d’imprégner les parlementaires, au-delà de leurs missions de voter les lois à l’assemblée nationale, à faire un suivi de l’activité gouvernementale et porter le projet mis en place par le gouvernement de 2015 à 2035, un atelier de formation et de partage des instruments de la protection sociale a été ouvert sous la houlette du réseau des parlementaires en protection sociale, ce jeudi 15 juin 2023. Les travaux vont se pousuivre jusqu’au vendredi 16 juin , en collaboration avec la coalition globale sur les socles de la protection sociale (GCSPF).



Ainsi, les parlementaires seront mieux outillés pour défendre ces causes en vue d'atteindre des résultats probants et de s’approprier de ces dispositifs internationaux.



D’où l’urgence de mettre en place une loi qui encadre le système de protection sociale pour garantir, renforcer et donner des orientations pour permettre à l’État de mieux organiser le secteur de la protection sociale.