Protection des enfants au Sénégal : la DESPS révise et réadapte les outils d’intervention harmonisés des professionnels des services d’accueil et de prise en charge

Dans le cadre du renforcement de ses capacités d’intervention dans la prise en charge et la protection des enfants au Sénégal, la Direction de l’Éducation Surveillée et de la Protection Sociale (DESPS) du ministère de la justice avait entamé dans les années précédentes un processus participatif de compilation, de révision et d’harmonisation de ces outils d’intervention qui a abouti à l’élaboration d’un référentiel commun. Intitulé « Outils d’intervention harmonisés facilitant la mise en cohérence des interventions », afin d’uniformiser les pratiques, d’améliorer et harmoniser les méthodes d’intervention des acteurs des services d’accueil et de prise en charge. Après des années de mise en œuvre de ces outils d’intervention harmonisés (OIH), un rapport national d’évaluation des OIH de la DESPS a été élaboré et fait l’objet de partage et de validation à travers un atelier national.



En effet, dans la perspective d’une révision / réadaptation des Outils d’Intervention Harmonisés conformément aux recommandations issues du rapport national d’évaluation, la Direction de l’Éducation Surveillée et de la protection sociale (DESPS) du ministère de la justice a ouvert avec l’appui de l’UNICEF un atelier non résidentiel de dix jours pour outiller davantage et renforcer les capacités des acteurs, notamment les services qui sont en charge de la protection des enfants...