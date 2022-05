Prorogation du procès Barthélémy Dias : « C’est une excellente chose » (Me Ousseynou Fall, avocat).

Le verdict du procès de Barthélémy Dias qui avait été prévu ce 18 mai, a été prorogé au 21 septembre prochain. Une décision que les conseils du maire de Dakar ont salué du fait du contexte actuel jugé tendu.



« Ça permet d’apaiser la situation. Je pense que nous vivons une période très trouble avec les élections législatives qui se profilent au mois de juillet et compte tenu déjà des contentieux à n'en plus finir qui sont soulevés au niveau des instances électorales et dans tous les autres secteurs de l’administration, nous pensons que ce renvoi est une excellente chose », a commenté Me Ousseynou Fall à sa sortie d’audience.



Sur les motifs du renvoi, l’avocat a confié ignorer le contenu. « Le juge seul apprécie. C’est la Cour qui apprécie les motifs de son renvoi, nous autres avocats, nous ne pouvons pas être dans le secret du juge », a-t-il confié.



Concernant ses attentes du verdict, l’avocat se dit optimiste pour une issue favorable en faveur de son client.



« Nous prions Dieu, le Tout Puissant de nous accorder une bonne santé et une longue vie pour que ce jour-là nous assistons enfin à une décision qui fasse honneur à la justice sénégalaise et qu’elle blanchisse enfin le maire Barthélémy Dias. Pour le moment, nous restons confiant et nous faisons confiance en cette justice et s’il plait à Dieu, nous pensons que justice sera rendue à Barthélémy Dias afin qu’il puisse travailler utilement pour le bien et pour le bonheur des dakarois », a-t-il souligné.