Propos du Pm Sonko sur Trump : "Il met dans l’embarras les dirigeants des protectorats du monde arabe", a tweeté l'ambassade d'Iran au Sénégal

Les déclarations du Premier ministre, Ousmane Sonko sur le président américain Donald Trump suscitent de vives réactions. Cette fois-ci, c’est au tour de l’ambassade de l’Iran au Sénégal de donner son avis.
Dans un tweet posté il y a quelques heures, la représentation diplomatique iranienne au Sénégal, applaudit sur la prise de position de Sonko à l'endroit du Président Trump. " Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal adopte une position historique et met dans l’embarras les dirigeants des protectorats du monde arabe. Trump n’est pas un homme de paix, mais plutôt un homme qui déstabilise le monde. Ici, je me tais en observant les dirigeants des pays arabes subir les formes les plus graves d’insultes de la part de Trump au quotidien, malgré toutes les concessions faites », a-t-on écrit sur le compte twitter de l'Ambassade d'Iran au Sénégal.
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