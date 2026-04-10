Souvenirs : Un an après, la mémoire de Mamadou Badio Camara, ancien président du Conseil Constitutionnel, toujours vivace

Il y a exactement un an, le 10 avril 2025, le Sénégal perdait l’une de ses grandes figures institutionnelles. Mamadou Badio Camara, ancien Président du Conseil constitutionnel, s’éteignait, laissant derrière lui un vide que ni le temps ni les mots ne sauraient combler. Ce vendredi 10 avril 2026, sa famille lui rend un hommage empreint de pudeur, de foi et de gratitude.







Dans un message diffusé à l’occasion du premier anniversaire de son rappel à Dieu, les siens évoquent avec émotion contenue la trajectoire d’un homme qui aura marqué durablement la vie publique sénégalaise. « Homme de devoir et de principes », il a servi son pays avec honneur, rigueur et intégrité à la tête de l’institution gardienne de la Constitution. Mais c’est l’homme intime que sa famille pleure avant tout : le père aimant, l’époux rassurant, la source de sagesse et de dignité.







« Tu n’es pas quelqu’un que l’on remplace », écrivent les membres de la famille du regretté. Ils affirment que sa mémoire vivra à travers chaque geste, chaque choix, dans le respect de ses valeurs et de son humanité.







À l’heure de ce premier anniversaire, la famille s’en remet à la miséricorde divine, élevant ses prières pour que le Tout-Puissant accorde à Mamadou Badio Camara Sa grâce infinie et l’accueille parmi les élus du Paradis.

