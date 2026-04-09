Rentrée solennelle du stage du barreau : la Conférence des barreaux de l’UEMOA citée en exemple par le président Diomaye Faye

Lors de la rentrée solennelle du stage du barreau, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé son engagement en faveur d’une justice indépendante, moderne et crédible, tout en citant en exemple la Conférence des barreaux de l’UEMOA.



Le chef de l’État a inscrit son action dans la dynamique de transformation portée par le triptyque « Jub, Jubal, Jubanti », fondé sur la droiture, la transparence et la réforme des institutions. "Le renforcement de l’indépendance de la justice constitue une priorité absolue. Une justice indépendante n’est pas un slogan, c’est une exigence démocratique et sociétale", a-t-il déclaré.



Selon Bassirou Diomaye Faye, une justice indépendante garantit l’égalité des citoyens devant la loi, protège les libertés fondamentales et contribue à la stabilité nationale. Dans cette perspective, il a assuré que les réformes nécessaires seront poursuivies afin de consolider cette indépendance, d’améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires et de renforcer la confiance des Sénégalais dans leur système judiciaire.



Le président a également évoqué les Assises de la justice au Sénégal comme un cadre de référence pour impulser ces transformations.



Par ailleurs, il a insisté sur le rôle central du barreau dans l’édification de l’État de droit. "Vous êtes les défenseurs des libertés, les garants du contradictoire, les voix de celles et ceux qui n’en ont pas. Votre rôle est irremplaçable dans la consolidation de l’État de droit", a-t-il rappelé à l’endroit des avocats.



Dans cette dynamique, le chef de l’État a salué la Conférence des barreaux de l'UEMOA, présentée comme un modèle d’organisation de la profession d’avocat. Selon lui, cette structure constitue à la fois un levier d’intégration et un rempart pour la défense des droits.



"En décidant de vous rassembler pour exercer la profession dans les mêmes conditions au sein des huit pays de l’UEMOA, vous rendez la défense plus forte, plus cohérente et vous œuvrez à une justice plus grande ", a-t-il souligné.

