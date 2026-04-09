Ordre des avocats : Le bâtonnier Me Aly Fall plaide pour l'intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans la formation des avocats

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Aly Fall, a plaidé pour l’intégration prochaine de l’intelligence artificielle (IA) dans les modules de formation des avocats, lors de la rentrée solennelle de la Conférence du stage du barreau, tenue ce jeudi matin.



Face aux mutations rapides du métier, il a insisté sur la nécessité d’anticiper ces évolutions. "À l’heure où l’intelligence artificielle commence à modifier de façon substantielle l’exercice de la profession, son intégration dans les modules de formation sera une priorité", a-t-il déclaré.



Le bâtonnier a également rappelé la mission fondamentale des avocats dans la défense des droits et des libertés. "Cette défense des droits, aussi séduisante soit-elle dans ses principes, n’est pas toujours acquise dans nos espaces. À nous, avocats, qui incarnons cet idéal de vie fondé sur la liberté d’expression, d’association et le respect des lois, de veiller à leur préservation", a-t-il souligné.



Selon Me Aly Fall, les avocats ont une responsabilité historique dans la protection des citoyens, notamment les plus vulnérables. Il a ainsi appelé à garantir à chacun la possibilité de s’exprimer librement et de faire valoir ses droits sans crainte de répression, grâce à une défense de qualité.



S’adressant à ses confrères, il a enfin lancé un appel à l’engagement et à la vigilance. "Pour accompagner nos concitoyens dans la défense de leurs droits, continuons à nous indigner afin de préserver notre capacité à ne jamais nous accommoder de ce qui est injuste ou inacceptable", a-t-il conclu.

