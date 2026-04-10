Championnat Africain de football scolaire de la CAF 2026 : Diomaye Faye félicite les lionceaux pour leur sacre et Adama Diop, champion des poids lourds en MMA

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations aux joueurs, champions d’Afrique U15 du championnat Africain de football scolaire de la CAF Zimbabwe 2026. Mais sans oublier aussi le nommé Adama Diop alias "Blindé" pour le titre de vainqueur des poids lourds en MMA. A travers son compte facebook, le président renseigne que le pays accompagnera ses talents.



« Félicitations à nos lionceaux U15 pour leur sacre continental, qui vient confirmer la vitalité et le potentiel de notre football.

Félicitations également à notre compatriote Adama Diop, alias « Blindé », pour son titre de champion des poids lourds EFC en MMA, obtenu avec courage, discipline et détermination.



A travers ces performances, c’est toute la nation qui se reconnaît, dans l’effort, le mérite et le dépassement de soi.

Le Sénégal continuera d’accompagner ses talents, convaincu que, dans le sport, le respect se gagne d’abord par l’engagement, la performance et la vérité du terrain.



A toutes celles et tous ceux qui représentent notre pays, dans les disciplines collectives comme individuelles, sur chaque terrain, continuez de porter haut nos couleurs, avec exigence, dignité et fierté », a écrit le chef de l'Etat, très fier de la performance des Sénégalais.