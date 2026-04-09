Crise du droit et du multilatéralisme : le Sénégal réaffirme son attachement aux principes du droit international

Le chef de l’État a dressé un constat préoccupant de la situation sécuritaire mondiale, soulignant une banalisation du recours à la force pourtant encadré par l'Organisation des Nations Unies.



S’exprimant lors de la cérémonie de rentrée solennelle du stage du barreau, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a alerté sur les profondes turbulences qui secouent l’ordre international, marquées par une crise du droit et du multilatéralisme.



"Au-delà de nos frontières, le monde traverse une période de profonde turbulence, marquée par une crise du droit et du multilatéralisme. Le recours à la force, pourtant strictement encadré par la Charte des Nations Unies, tend à se banaliser", a-t-il affirmé.



Selon Bassirou Diomaye Faye, les menaces contre la paix et la sécurité internationales se multiplient, tandis que les normes sont de plus en plus contestées et les équilibres fragilisés. "Les engagements internationaux sont mis à rude épreuve, et nous assistons à une résurgence de formes variées de conflictualité, qu’elles soient asymétriques ou interétatiques", a-t-il ajouté.

