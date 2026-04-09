CRD préparatoire Tabaski 2026 : La région de Kaolack vise un objectif de 50.000 moutons

Les besoins en moutons de Tabaski 2026 pour la région de Kaolack sont estimés à 50 mille têtes. L’annonce a été faite ce jeudi 9 avril par la directrice régionale de l’élevage et des productions animales, Dr Khady Ndiaye lors d’un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de cet événement religieux. « Les objectifs pour la région de Kaolack sont fixés à 50 mille sujets », a-t-elle précisé.

En ce qui concerne les points de vente « pour le département de Kaolack, vous aurez 7 points de vente, le département de Nioro, il y’en a 6 et pour le département de Guinguinéo 5. Dans la commune de Kaolack, il y’a une intensification des points de vente non-autorisés et les autorités sont en train de travailler dessus pour voir comment les réduire parce que tant que c’est un ou deux moutons que vous attachez devant chez vous, ça ne pose pas de problème mais si vous prenez dans votre quartier, vous mettez en place un circuit, vous installez avec des troupeaux et tout, ça on va les enlever parce qu’il y’a que les points reconnus par le Gouverneur qui seront autorisés », a ajouté le Dr Khady Ndiaye tout en soutenant que des travaux sont en train d’être menés pour la délocalisation du foiral de Dialègne.

« Le Daral est entouré d’habitations et comme les acteurs l’ont si bien souligné, ils cohabitent avec les animaux et même quand les bœufs arrivent, ils ont du mal à être débarqués. Aussi, il y a beaucoup d’habitations autour, donc c’est un problème de sécurité et de santé publique à cause de la présence des bouches de vache et tout (…) »

Rappelons qu’au terme du CRD présidé par l’adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement Mamadou Habib Kamara, un plan d’action régional a été validé pour assurer un approvisionnement correct du marché et la sécurisation des sites retenus comme points de vente.