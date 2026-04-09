Conférence du stage du barreau : le bâtonnier Me Aly Fall appelle à l’unité des avocats

À l’occasion de la rentrée solennelle de la Conférence du stage du barreau tenue ce jeudi 9 avril 2026, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Aly Fall, a lancé un appel fort à l’unité entre confrères, qu’il considère comme une condition essentielle à la solidité et à l’indépendance du barreau.



S’adressant à ses pairs, il a rappelé l’importance de la cohésion au sein de la profession. "J’avais eu l’opportunité de dire à mes confrères à quel point l’unité est essentielle pour que notre barreau reste fort, indépendant et respecté. Je ne ménagerai aucun effort pour la sauvegarder et la renforcer", a-t-il déclaré.



Selon Aly Fall, toute dynamique de développement du barreau est vouée à l’échec sans cette unité. " Forts parce que unis, nous pouvons envisager un avenir prometteur et rassurant ", a-t-il ajouté.



Le bâtonnier est également revenu sur l’importance de la formation, qu’il qualifie de déterminante pour l’avenir de la profession. Il a insisté sur la nécessité d’assurer aux avocats une formation initiale et continue de qualité, afin de garantir leur compétence et leur crédibilité.



"Doter les avocats d’une bonne formation, c’est leur assurer un futur rassurant", a-t-il souligné, annonçant sa volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs du barreau pour renforcer son indépendance, notamment à travers le développement de son patrimoine.



Dans la même dynamique, Aly Fall a insisté sur le rôle fondamental des avocats dans la défense des droits et libertés. Selon lui, une formation solide contribue à l’édification d’une défense efficace des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et les libertés des citoyens.



Enfin, s’adressant au chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, présent à la cérémonie de remise de diplômes aux secrétaires de Conférence, il a salué les réformes annoncées dans le secteur de la justice, notamment la pose de la Première Pierre de l’École des Avocats. "Votre présence n’est pas que symbolique. Elle témoigne de votre attachement à une justice de qualité. Les réformes annoncées depuis votre élection constituent incontestablement une plus-value pour la justice, dès lors qu’elles seront adoptées", a-t-il indiqué.

