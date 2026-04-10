Dahra Djoloff : les huit chauffeurs grévistes déférés et placés sous mandat de dépôt


Dahra Djoloff : les huit chauffeurs grévistes déférés et placés sous mandat de dépôt

Les huit chauffeurs grévistes arrêtés par la gendarmerie à Dahra Djoloff ont été déférés hier au parquet de Louga à l’issue de leur garde à vue, a-t-on appris.

Pour rappel, ces conducteurs sont accusés d’avoir empêché leurs collègues non grévistes de transporter des passagers en direction de Dakar, dans le cadre du mouvement d’humeur observé ces derniers jours par le syndicat des transporteurs. 

Placés sous mandat de dépôt, ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment trouble à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, entrave à la libre circulation des personnes, destruction de biens et mise en danger de la vie d’autrui.

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Vendredi 10 Avril 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



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