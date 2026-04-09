Pose de la première pierre d’une centrale solaire à Warkhokh : le ministre Birame Soulèye Diop promet un Sénégal énergétiquement souverain et résilient

La commune de Warkhokh, dans le département de Linguère, s’apprête à franchir un cap important dans son développement énergétique.
Le ministre de l’Énergie, Birame Soulèye Diop, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 50 MW, couplée à un système de stockage de 30 MW / 90 MWh.
Cette infrastructure, qui s’étendra sur une superficie d’environ 100 hectares dans une zone à vocation agricole et pastorale, devrait contribuer à améliorer significativement l’accès à l’électricité dans la localité et ses environs.
Prenant la parole, le maire de la commune, Yoro Sow, s’est réjoui de la réalisation de ce projet, saluant l’engagement de l’État du Sénégal en faveur du développement local. Il a toutefois insisté sur la nécessité de valoriser l’expertise locale durant les travaux et de veiller à l’accompagnement des populations impactées.
De son côté, Birame Soulèye Diop a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation des populations du département de Linguère. Il a souligné que ce projet marque une étape concrète dans la mise en œuvre de la politique énergétique nationale.
« La centrale solaire de Warkhokh constitue un projet structurant qui s’inscrit pleinement dans la vision de l’État visant à bâtir un Sénégal énergétiquement souverain et résilient », a-t-il déclaré.
Selon le ministre, cette infrastructure représente une unité de production d’envergure, combinant énergie solaire et système de stockage, au-delà de ses performances techniques. Elle traduit surtout une volonté politique d’accélérer la transformation du modèle énergétique du pays.
Dans cette dynamique, Birame Soulèye Diop a rappelé l’objectif du gouvernement de porter la part des énergies renouvelables à au moins 40 % à l’horizon 2030. « Ce choix repose sur une trajectoire stratégique fondée sur des investissements concrets, des réformes structurantes et des partenariats solides. La centrale de Warkhokh en est une illustration parfaite », a-t-il affirmé.
Le ministre a également justifié l’option solaire par le fort potentiel du Sénégal en la matière, soulignant qu’il s’agit d’une énergie abondante, propre et de plus en plus compétitive à l’échelle mondiale.
Les travaux, prévus pour une durée de 12 mois, seront réalisés en partenariat avec la société chinoise Huawei. À terme, la centrale devrait fournir de l’électricité à près de 90 000 ménages.
Enfin, le ministre a annoncé que d’autres projets similaires verront le jour dans la zone du Djoloff, notamment dans les communes de Thiamène Pass et de Déaly, confirmant ainsi l’ambition de l’État de renforcer durablement l’accès à l’énergie dans les zones rurales.
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