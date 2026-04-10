Armée-Recrutement militaire 2027 : les inscriptions prévues du 16 octobre au 13 novembre

Le ministère des Forces armées a annoncé le lancement du recrutement du contingent annuel 2027. Les opérations se dérouleront du 16 octobre au 13 novembre 2026, dans l’ensemble des capitales régionales du pays.





Selon le communiqué rendu public par la Dirpa, l’État-major général des Armées, en collaboration avec la Direction des personnels militaires et de la mobilisation, mènera en amont une campagne d’information et de sensibilisation afin d’édifier les potentiels candidats sur les modalités de recrutement.





Le processus est ouvert aux citoyens des deux sexes. Pour être éligibles, les candidats doivent être nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 août 2007. Toutefois, une dérogation est accordée aux personnes nées en 2003 titulaires d’une licence (Licence 3).





Outre les critères d’âge, plusieurs conditions sont exigées. Les postulants doivent être de nationalité sénégalaise, n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation, être célibataires sans enfant et jouir d’une bonne moralité. Ils devront également être déclarés aptes à l’issue d’une visite médicale et réussir les tests psychotechniques de sélection.





Concernant le dossier de candidature, il devra comporter notamment une copie légalisée du certificat de nationalité, un extrait de naissance et un casier judiciaire datant de moins de trois mois, ainsi qu’une copie de la carte nationale d’identité biométrique. Des copies légalisées des diplômes, du certificat de travail ou du permis de conduire sont également requises, de même qu’un certificat de résidence récent.





Le ministère précise que seuls les diplômes délivrés par des institutions ou organismes reconnus par l’État seront acceptés.



À travers cette campagne, les autorités entendent renforcer les effectifs des Forces armées tout en garantissant un recrutement basé sur des critères rigoureux et transparents.

